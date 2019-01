Meghan Markle cerró su cuenta secreta de Instagram tras recibir fuertes agresiones

Hace un año se dio a conocer que Meghan Markle había cerrado sus cuentas sociales debido a las fuertes críticas que recibió al anunciar su compromiso con el príncipe Harry, ahora se dio a conocer tenía una cuenta "secreta" de Instagram.

De acuerdo a Infobae, este secreto solo la conocían sus personas más íntimas hasta hace unos pocos meses, cuando la cerró después de recibir hirientes comentarios.

Según los últimos informes de los tabloides británicos, la duquesa de Sussex, que está esperando su primer hijo con el príncipe Harry para abril, se sintió "aislada y sola" por las burlas crueles, y cerró el perfil justo antes de Navidad, para "proteger su salud mental".

Algunas fuentes cercanas aseguraron que la duquesa de Sussex quedó muy perturbada por los comentarios en su contra.

"Desde que cerró su Instagram público, había tenido una cuenta falsa para seguir a sus amigos. Hubo algunas cosas realmente viles escritas en las redes sociales y obviamente ella también vio esos mensajes", informó The Sun sobre la reacción de Meghan a los mensajes negativos, una fuente admitió que la dejaron muy enojada.

La mayoría de los miembros de la familia real británica no tienen cuentas personales en las redes sociales, a excepción de las princesas Beatrice y Eugenie.

Días atrás, un informante había dicho a la revista Us Weekly que la duquesa se siente "frustrada" por no poder expresar sus opiniones en línea como parte de su transición de actriz a duquesa, y considera que las restricciones de la vida real son "debilitantes".

For those of you asking, Duchess Meghan is not making a return to Instagram. You can blame a system glitch for her account resurfacing on the app this morning?? pic.twitter.com/sz3JWbJ0fD