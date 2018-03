Brad Pitt y Jennifer Aniston

Medios de EU desmienten reencuentro entre Brad Pitt y Jennifer Aniston

Este viernes por la mañana las redes sociales se sacudieron con la noticia del regreso de Jennifer Aniston y Brad Pitt

23/03/2018

La noticia del reencuentro de Brad Pitt y Jennifer Aniston, que supuestamente había sido propiciado por George Clooney, ha sido desmentida por varios medios de EU (FOTO TOMADA DE WEB)

La "exclusiva mundial" de que Brad Pitt y Jennifer Aniston se habían reencontrado para retomar su relación la dio la revista estadounidense Star, en cuyas páginas aseguró que fue George Clooney quien hizo posible el reencuentro entre la pareja. Sin embargo, horas después, diferentes medios de EU desmintieron la noticia.

De acuerdo con HuffPost, gossipcop.com fue uno de los primeros en asegurar que podría tratarse de un engaño, una noticia falsa. De acuerdo a dicho sitio, la foto fue manipulada. La imagen de Aniston corresponde a una escena que filmó con Jason Bateman de la película "The Switch" en 2009, y la parte de Pitt fue cuando en 2010 le dio un beso a su ex pareja Angelina Jolie. Como señaló la revista People, los actores tienen más de una década separados y por lo mismo, sin tomarse una foto juntos.

Aquí Jennifer Aniston y Jason Bateman:

Y el beso con Bateman:

Además de la foto falsa, la revista Star, resaltó que fue George Clooney quien volvió a juntar a Pitt y Aniston, asegurando que "ambos se han visto en 'secreto' por las noches, y todo se debe a Clooney". Supuestamente, y según el tabloide, cuando Clooney supo que Aniston se divorciaba de Justin Theroux, "animó" a su amigo Pitt a buscarla y "darle a su relación una segunda oportunidad", dijo una fuente cercana.

El sitio gossipcop.com también desmiente que las reuniones secretas de Pitt y Aniston hayan iniciado días antes de los premios Oscar e, incluso, que ella no quiera hacer pública su supuesta nueva relación con su ex esposo, pues no desea "atraer más atención mediática".

La historia no es "nueva", New Idea publicó hace unas semanas que Clooney fue quien unió a los ex esposos. Sin embargo, el representante del actor y esposo de Amal Clooney aseguró que se trata de "un invento".

Lo sentimos por los seguidores de los Braniston, pero al parecer todo fue un invento de la revista Star para vender más ejemplares.

