Médico diagnosticó el cáncer que padecía una mujer con tan solo verla en la TV

REDACCIÓN 07/06/2018 05:51 p.m.

El doctor Erich Voigt descubrió un bulto canceroso en la garganta de una mujer con tan solo ver la imagen en un programa de televisión.

"Ayudarla fue conmovedor y emotivo", declaró a New York Post el doctor Erich Voigt.

Erich Voigt es especialista en otorrinolaringología y estudió en la Universidad de Nueva York Langone Health.

De acuerdo a El Diario de Nueva York, Voigt estaba viendo el programa "Beachfront Bargain Hunt" en HGTV a principios de mayo cuando notó el pequeño bulto en el lado izquierdo de la garganta de Nicole McGuinness.

"Me estaba relajando después de un día de trabajo, viendo hermosas casas de playa y soñando despierto", recordó Voigt. "Pero luego noté el bulto" y pensó que podría tratarse de un problema médico.

Doctor saves contestant's life after spotting thyroid cancer symptoms while watching reality TVĀ



Nicole McGuinness, 32, was diagnosed with thyroid cancer after a New York doctor saw a lump on the throat of the glioblastoma survivor from North Ca... https://t.co/uNCD4Bakwi