Meade respalda Ley de Seguridad Interior ante defensores de derechos humanos

El abanderado del PRI además crítica que "no hemos sido capaces" de frenar la impunidad

ESTÉFANA MURILO 08/05/2018 04:27 p.m.

Meade lamentó que no haya estrategia para prevenir el trasiego de armas. (Cuartoscuro).

José Antonio Meade, candidato de la coalición "Todos por México" que encabeza el PRI, amparó ante defensores de derechos humanos la Ley de Seguridad Interior, que tras su aprobación en el Congreso ha sido impugnada con al menos cinco recursos diferentes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Durante su participación en el diálogo "Por la paz y la justicia. La agenda fundamental" que se celebró en el Museo Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México, el candidato presidencial defendió la impugnada ley por la que se legaliza la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, en un contexto en el que organizaciones de la sociedad civil buscan impedir su entrada en vigor por considerar que pone en riesgo garantías y derechos fundamentales.

El cinco veces secretario de Estado argumentó que la impugnada ley delimita en qué casos pueden intervenir las fuerzas armadas, cuya participación, dijo, se hizo permanente en los últimos 12 años.

"Yo he tenido una posición distinta de la que aquí se ha planteado, yo sí creo que la Ley de Seguridad Interior sí plantea temas relevantes, la participación del Ejército y las Fuerzas Armadas tiene que ser excepcional, no puede ser cotidiana la labor de las fuerzas armadas. Lo que se le ha pedido es injusto para las Fuerzas Armadas y es injusto para la ciudadanía".

Señaló que "no hemos sido capaces" de decirle a las fuerza castrenses qué se espera de ellas y por cuánto tiempo, como tampoco se les ha dotado de un marco normativo y de certeza jurídica para su actuar.

Insuficientes los esfuerzos para frenar la impunidad

En otro tema, Meade Kuribreña criticó los "insuficientes" esfuerzos en materia de combate a la impunidad, al reconocer que en los últimos años no se ha tenido la capacidad para prevenir el delito, perseguirlo y castigarlo.

"Deberíamos alcanzar una capacidad de respuesta que no hemos tenido, ni en la prevención que ha sido insuficiente, ni en la disuasión que no está a la altura de lo que el país necesita, pero sobre todo en el tema de la impunidad, en donde no hemos tenido la capacidad siquiera de investigar los delitos que nos son denunciados".

Asimismo se refirió al fracaso de la estrategia de seguridad interior, al admitir que "el tamaño reto que tenemos por delante no ha estado a la altura de las soluciones que hemos puesto por delante".

Ejemplificó el caso del trasiego de armas del que no se tienen estrategias claras para frenarlo.

"Según las estimaciones hay 500 mil armas en la parte baja del país que es más o menos tres veces lo que tiene el Ejército guatemalteco, y 1.5 millones de armas en la parte alta, lo que equivale a la capacidad de fuego del Ejército canadiense. No tenemos un protocolo de armas, no tenemos claridad de cuáles son los puntos de internación, no tenemos convenios de inteligencia con nuestros vecinos ni del norte ni del sur para detener el tráfico de armas".

