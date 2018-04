LO DESAIRAN

AMLO y Anaya rechazan reto de Meade a debatir

Meade dijo que quien no puede demostrar su honestidad "le saca" al debate

REDACCIÓN 02/04/2018 08:27 p.m.

AMLO y Anaya rechazan debatir con Meade (Imagen de Cuartoscuro)

Los candidatos Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador rechazaron el reto a debatir sobre temas patrimoniales lanzado por José Antonio Meade.

El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, desairó este lunes el reto lanzado por su contrincante de la coalición Todos por México, para debatir sobre el patrimonio y situación inmobiliaria de ambos aspirantes.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, el abanderado de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) desestimó acudir al encuentro, pues a él sólo le interesa debatir con el puntero en las encuestas, Andrés Manuel López Obrador.

El debate ya está programado para el día 22 de abril", afirmó Anaya Cortés, en referencia al encuentro que organizará el Instituto Nacional Electoral (INE) en dicha fecha; luego, el panista agregó: "Quiero ser muy respetuoso, no quiero lastimar a nadie, pero con toda franqueza te digo: con quien tengo interés de debatir es con López Obrador, no con el que va en tercer lugar y además cada vez más abajo".

Anaya prefier debatir con el puntero en las encuestas (Imagen de Gaceta Mexicana)

Por su parte, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, respondió al reto lanzado por José Antonio Meade al destacar que continúa estacionado en una etapa de "amor y paz", por lo que hará caso a sus asesores para no caer en provocaciones.

Nada de enojos, ni provocaciones, miren, es amor y paz", subrayó en entrevista con los medios de comunicación.

AMLO dijo que no caerá en provocaciones (Imagen de Cuartoscuro)

Más tarde, de gira por Sonora, el candidato de la coalición "Todos por México", José Antonio Meade Kuribreña, reiteró el reto para debatir sobre su situación patrimonial a AMLO y sobre su situación inmobiliaria a Ricardo Anaya.

En primera instancia, quienes aspiramos a dirigir el país debemos ser los primeros en rendir cuentas ante las autoridades y los ciudadanos, el hecho de que le saquen al debate debería preocuparnos y mucho, porque es darle a conocer a la ciudadanía quiénes son, ver a la sociedad a los ojos y decirles somos honestos, somos honorables, estamos exentos de escándalos, hemos vivido ordenadamente, nunca por encima del ingreso. Aquí estoy tranquilo, no tengo esqueletos en el closet, quien no lo puede hacer es quien le saca al debate", agregó.

Meade reta a debate a AMLO y Anaya; Margarita se suma

Sin resultados, en corrupción e inseguridad: Meade

En una entrevista otorgada a la agencia EFE, reproducida por MVS, el aspirante a la Presidencia de la República por los partidos PRI, PVEM y PES, José Antonio Meade, marcó cierta distancia del actual mandatario de México, Enrique Peña Nieto, quien mantiene un récord poco favorable en cuanto los niveles de violencia que se viven en el país.

En la opinión de Meade, la corrupción no es un asunto de orden cultural, como lo ha dicho Peña Nieto, sino más bien es un problema institucional.

Insistió en que, al no contar con las instituciones y los instrumentos que se requieren, México ponga en práctica acciones que han sido probadas en otros países y citó cinco puntos:

- Facilitar la recuperación de los bienes robados por funcionarios públicos. "Si en el caso de un funcionario investigado por corrupción o delincuencia organizada no se puede explicar el origen (del bien), tendría que perder ese patrimonio en beneficio de las actividades que realiza el Estado".

- Dar autonomía al ministerio público contra la tradición en nuestro país de que el presidente debe ser quien dirija al ministerio público. "Yo por eso he planteado ser un presidente sin fuero", añadió.

- Un mejor mecanismo de control de la evolución patrimonial de los servidores públicos.

- Penas más estrictas para los funcionarios corruptos.

- Una mayor transparencia gubernamental.

Aseguró que si México aplica esas medidas "no tenemos por qué tener un resultado diferente al que han tenido jurisdicciones como Hong Kong o países como Corea del Sur, Italia o Singapur". Meade consideró que no hay motivo para que el PRI no pueda también erradicar ese flagelo en sus filas. "Ningún partido tiene el monopolio de la corrupción. Es un problema del que los mexicanos hoy sentimos un profundo coraje, y lo sentimos de manera particular quienes somos servidores públicos y a quienes nos ofende que nuestra labor se vea empañada por algunos malos servidores públicos, del partido que fuera", declaró.

En el tema de la inseguridad, indicó que es necesario "evitar que, a la delincuencia organizada, sobre todo, le lleguen armas y dinero, fortalecer nuestra presencia y capacidad policiaca, mejorando tanto el número, como las prestaciones y la trayectoria de vida que se le ofrece al policía".

Sobre la participación de militares en tareas de seguridad pública -iniciada por el presidente Felipe Calderón (2006-2012), y continuada por Peña Nieto-, Meade opinó que "es una solución complementaria y temporal".

Tendría que mediar primero un dictamen de la entidad federativa, en donde diagnostique cuál es el problema que tiene y por qué sus instancias de seguridad no son suficientes para enfrentarlo. Tendría que saber la Fuerza Armada modo, tiempo y circunstancias de su actuación, y tendría que saber el ciudadano qué esperar de la Fuerza Armada", explicó.

LEA TAMBIEN Escala debate por NAICM entre presidenciables José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Margarita Zavala opinan al igual que gobierno e IP que el proyecto debe continuar; AMLO responde con video

LEA TAMBIEN Debates presidenciales, por Periscope: INE El INE y Twitter suscriben memorándum de entendimiento para transmitir los debates también por Momentos; habrá emojis; no comprometerá datos personales