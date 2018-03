RECHAZA DESCRIPCIÓN

Meade responde a AMLO: "aquí nadie suelta al tigre"

Meade revira a AMLO haberse referido a las instituciones como un "tigre"; además refutó su manera de expresarse en pleno proceso electoral

REDACCIÓN 12/03/2018 01:49 p.m.

El candidato presidencial refutó a AMLO. (Foto tomada de la web).

José Antonio Meade, candidato presidencial de la coalición ´Todos por México´ respondió lo dicho por su homónimo de la alianza Juntos Haremos Historia sobre "amarrar al tigre".

Lee también en La Silla Rota: Las fotos de Meade y de Videgaray juntos en la universidad

"Aquí nadie suelta al tigre, aquí la gente se convence y va a votar y me parece de nuevo que no abona y que pinta a Andrés Manuel cómo es, de nuevo en su falta de respeto a las instituciones", dijo tajante.

Luego de un encuentro privado con el Colegio Nacional de Notariado, Meade opinó que los candidatos deben pensar qué desean para el país. "Absolutamente nadie amenace con soltar al tigre y a ningún otro animal del zoológico".

Otra vez, el peligro

El aspirante a Los Pinos, advirtió que la voz del tabasqueño es una amenaza de violencia mediante una voz que permanentemente llama a confrontar y evidencia el desconocimiento de las instituciones.

"Si algo habría que reprocharle a las que hoy tenemos es la tolerancia que han tenido con la forma de hacer política de Andrés Manuel, una forma de hacer política que lo ha llevado a violar todas las disposiciones no solamente las electorales, a violar el comercio y libre tránsito que teníamos aquí en Reforma después de una toma de seis meses".

Aclaró que no renunciará al financiamiento público para la campaña como lo hiciera la candidata presidencial independiente Margarita Zavala este domingo en su registro oficial.

"La amenaza de violencia a es una amenaza que debe ser tomada y reflexionando porque pinta a los candidatos como somos: uno que llama a concordia, unidad y a trabajar para construir un país de instituciones y otro que se esmera en criticarlas y denostarlas".

Y añadió: "Estoy absolutamente seguro de que soy la mejor decisión y por eso frente a la ciudadanía me he manifestado dispuesto a debatir, a contrastar y rendir cuentas. Quien no quiere rendir cuentas, quien se esconde detrás del proceso electoral y quien busca esconderse de la falta de capacidad de debate, debe ser un elemento por sí mismo de preocupación".

