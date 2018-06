Meade promete construir un país ganador y unido

REDACCIÓN 22/06/2018 03:03 p.m.

El candidato de la coalición Todos por México a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, se comprometió a que, de ganar la elección del 1 de julio, construirá junto con los mexicanos, un país que resuelva sus problemas.

Actitud de Trump contra menores migrantes, inaceptable: Meade

A través de su cuenta de Twitter, el candidato de la alianza "Todos por México", escribió un mensaje en el que asegura que ve a un país unido y no dividido, un país ganador no perdedor.

Yo veo a un México unido, no dividido; a un México ganador, no perdedor; a un México que resuelve sus problemas y que avanza, no que retrocede. A ese México lo vamos a construir juntos #VotaMeade????.