Pide Meade decirle "no" a alternativas que arriesguen a familias

El candidato de la coalición "Todos por México" llama a escuchar las señales para evitar poner en riesgo al país con amnistía a criminales, eliminar seguro popu

REDACCIÓN 25/06/2018 02:34 p.m.

Meade advirtió qué hay señales claras de que un proyecto pone en riesgo al país

El candidato presidencial de la coalición "Todos por México", José Antonio Meade, pidió a sus simpatizantes decirle "no a las señales claras de una alternativa que pone en riesgo a nuestras familias y a nuestros hijos".

De gira por el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, el exsecretario de Desarrollo Social y de Hacienda, advirtió qué hay señales claras de que un proyecto pone en riesgo al país si pretende eliminar el seguro popular, dar amnistía a criminales y poner en riesgo la calidad de la educación de los menores.

Meade Kuribreña usó un chiste popular sobre un hombre que fallece ahogado por no entender las señales que Dios le envió para abandonar su patrimonio pensando que sólo la fe bastaba para salvarlo.

"En días pasados recordaba yo una historia que quisiera compartir con ustedes. Una historia justamente de lo que va a pasar en estos días, en estos días del jueves al domingo, y en esta historia que vi en algún programa de televisión y que me llamó la atención, alguien estaba en el proceso de tomar una decisión importante, así como la decisión que vamos a tomar nosotros, estaba en riesgo porque vivía cerca de un río y escuchó en el radio que ese río iba a crecer y que le convenía abandonar su hogar. Pues el río siguió creciendo, se llevó la casa y él murió.

"Alguien estaba en el proceso de tomar una decisión importante, así como la decisión que vamos a tomar nosotros, estaba en riesgo porque vivía cerca de un río y escuchó en el radio que ese río iba a crecer y que le convenía abandonar su hogar. "Pero esa persona pensaba: ´Bueno, yo rezo todos los días, soy una gente muy piadosa; estoy seguro que Dios me ama y que no me va a pasar nada si el río crece´..." Según Meade, el hombre y al llegar al cielo encontró a San Pedro quien le preguntó por qué no leyó correctamente las señales que le enviaron: "Si Dios te ama, Dios te quiere, te mandó a avisar por el radio que abandonaras tu casa, te mandó una gente en una lancha para que te recogiera, te mandó un helicóptero para que fuera por ti. ¿Por qué no hiciste caso a esas señales?", dijo.

El candidato de la coalición "Todos por México" se comprometió a impulsar el desarrollo de Lázaro Cárdenas, Michoacán con infraestructura y servicios, entre ellos una central camionera. Además también prometió mejorará el sistema de agua local y cerrará la brecha entre el embarcadero y la ciudad.

También insistió en incluir a 2 millones de familias más en el padrón de Prospera y afirmó que garantizará espacios de educación superior a los jóvenes y duplicará las pensiones a los adultos mayores.

