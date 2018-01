LO DESACREDITA

No se puede confiar en improvisados para seguridad: Meade

En clara alusión para Alfonso Durazo, quien fue propuesto por AMLO como encargado de la Seguridad en el país

No ve apto al elegido de López Obrador para las tareas de vigilancia. (Especial).

El precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, reiteró que no se puede confiar en improvisados y que la inseguridad en el país debe ser abordada "con planteamientos serios y con acciones coordinadas en todo el territorio".

"Los mexicanos requerimos de unidad, no de discursos que se predican con violencia y que siembran odio y división. El México que está destinado a ser potencia es el que trabaja así, en equipo, buscando siempre coincidencias", insistió mediante su cuenta en Twitter @JoseAMeadeK.

En el marco de su visita a Nayarit agradeció a los habitantes "por su generosidad y apoyo" y aseguró que "caminaremos juntos hacia la meta que tenemos por delante" ya que, sostuvo, lo mejor está por venir.

"Exige partir de la autocrítica, partir de reconocer que no nos gusta la inseguridad que se ve en el país, partir de reconocer que, si la inseguridad duele, es que nos hemos quedado cortos, que tenemos que hacer las cosas diferentes, que tenemos que quitarles las armas a los criminales, que tenemos que quitarles el dinero", afirmó.

En el Comité Directivo del PRI, aseguró que México requiere de unidad, no de discursos que siembran discordia, "el trabajo en unidad, el trabajo con generosidad, el trabajo que identifica coincidencias, el trabajo y el discurso que une, no el discurso que separa, no el que siembra discordia, no el que siembra odio, no el que predica con violencia".

José Antonio Meade consideró que se debe de promover la cultura del respeto, para que nunca más se violenten los derechos de las mujeres y se impulse su crecimiento e incorporación a la vida productiva.

"Y lo decimos aquí en Nayarit, en donde eso nos duele, en donde la mujer ha perdido seguridad para salir a la calle, en donde la mujer no ha tenido el acompañamiento de gobierno para ser protagonista, como siempre lo ha sido, del desarrollo del estado y del desarrollo del país", manifestó.

La inseguridad que vive nuestro país nos duele, por eso tiene que ser abordada con planteamientos serios y con acciones coordinadas en todo el territorio. No se puede confiar en improvisados. — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) 6 de enero de 2018

Los mexicanos requerimos de unidad, no de discursos que se predican con violencia y que siembran odio y división. El México que está destinado a ser potencia, es el que trabaja así, en equipo, buscando siempre coincidencias. — José Antonio Meade (@JoseAMeadeK) 6 de enero de 2018

