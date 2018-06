ELECCIONES 2018

Meade y Morena se van contra Ricardo Anaya

José Antonio Meade, de la alianza encabezada por el PRI, llama "vulgar ladrón" al panista

REDACCIÓN 10/06/2018 08:54 p.m.

Ricardo Anaya propuso la creación de una fiscalía autónoma que investigue al presidente Enrique Peña Nieto y de ser responsable por corrupción, que termine en la cárcel

Este domingo la jornada electoral transcurrió entre denostaciones hacia el candidato de "Por México al Frente", Ricardo Anaya, quien fue señalado de ladrón y traidor por sus adversarios, después de que el pasado jueves se filtró un audio en el que un supuesto hermano del empresario Manuel Barreiro habla de lavado de dinero e inyección de recursos a la campaña del panista.

El candidato de la coalición "Todos Por México", Meade, dijo a los medios de comunicación en Mérida, Yucatán, que coincide con quienes demandan que las autoridades investiguen al candidato panista por la supuesta participación en una red de lavado de dinero.

"Es un vulgar ladrón que desde el poder se robó dinero, que lo cacharon y debe de pagar las consecuencias", dijo.

A los cuestionamientos sobre la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR) en el caso, Meade afirmó que "por supuesto que hay una exigencia para que actúe... No queda absolutamente ninguna duda, se clavó una lana, lo cacharon y tiene que pagar consecuencias".

El partido de Morena lanzó ayer un spot en donde asegura que los supuestos ataques del Gobierno contra el candidato presidencial de la coalición "Por México al Frente", Ricardo Anaya, son una respuesta a sus traiciones.

En material audiovisual fue publicado por la coordinadora presidencial de Morena, Tatiana Clouthier, en su cuenta de Twitter.

El video describe al panista como un político que busca culpar a otros por sus problemas con el gobierno de este sexenio.

Si la mafia del poder ataca a uno de sus miembros más destacados durante este sexenio es porque Anaya los traicionó, como lo ha hecho con otros a lo largo de su vida".

Generalmente, un traidor es una persona muy ambiciosa, capaz de darle la espalda a quien sea con tal de lograr su objetivo y salvar su pellejo, hasta que lo descubren".

Quien rompió su pacto de impunidad con Peña Nieto fue Anaya, ahora debe hacerse responsable de sus operaciones ilegales, sin echarle la culpa a nadie más".

Los partidos del Pacto por México, el que llevaría a nuestro país a la "modernidad", ahora se sacan otro "pacto" de la manga. Anaya: experto en mentir y traicionar.

En el video, se observan fotos de Ricardo Anaya en compañía del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, Diego Fernández de Cevallos, Rafael Moreno Valle, incluso con el candidato de la coalición "Todos Por México", José Antonio Meade.

ANAYA LANZA SPOT DONDE PROPONE FISCALÍA QUE INVESTIGUE A EPN

Ricardo Anaya, candidato a la Presidencia por la coalición "Por México al Frente" propuso la creación de una fiscalía autónoma que investigue al presidente Enrique Peña Nieto y su papel en el escándalo de la Casa Blanca y en los demás escándalos del sexenio y de ser responsable, que termine en la cárcel.

Mientras no haya consecuencias para los corruptos sea quien sea incluso @EPN, México no va a cambiar. @RicardoAnayaC tiene claro que esa es la batalla que se debe dar. No pactar.#AMLOYaPactóConElPRI

"Propongo una fiscalía autónoma que investigue al Presidente Enrique Peña Nieto y su papel en la Casa Blanca y en los demás escándalos del sexenio. Y si resulta responsable, pues como cualquier otro, terminará en la cárcel", afirma Anaya en el spot.

El candidato presidencial también hace referencia a los ataques más recientes en su contra.

"Sé que por proponer esto, hoy me atacan por todos los medios, no importa. Con tal de combatir la corrupción desde el más alto nivel, es lo correcto. Soy Ricardo Anaya, hablemos de frente", añade.

LÓPEZ OBRADOR PROPONE CREAR UNA ALIANZA PARA AMÉRICA LATINA

El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció que en breve presentará una propuesta para impulsar el desarrollo de América Latina sustentada en la cooperación de la región, similar a lo que fue la Alianza para el Progreso en la época del presidente estadounidense John F. Kennedy.

En Tapachula, en la frontera de México con Guatemala, reafirmé el compromiso de desterrar la corrupción y gobernar con austeridad. No habrá gasolinazos.

Recordó que entonces el plan que destinó financiamiento a los pueblos de América Latina contó con financiamiento de Estados Unidos, y que su idea es un "acuerdo parecido que se sustente en la cooperación para el desarrollo, que incluya el problema migratorio, la defensa de los derechos humanos, los salarios para los trabajadores".

De gira por Tapachula, Chiapas, añadió que de esa forma se mejorarían los salarios en México y Centro América, sobre todo, y se contaría con proyectos de desarrollo en la región para retener a la población en sus lugares de origen, y anotó que su propuesta incluiría a Estados Unidos y Canadá.

En este marco, dijo que de ganar las elecciones del 1 de julio mantendría el diálogo con el gobierno estadounidense a fin de buscar un acuerdo que beneficie a México; "yo sé que no es un asunto fácil, pero tenemos que tener paciencia suficiente para, al final, entendernos con el presidente (Donald) Trump", acotó.

Por otra parte, pidió a las autoridades electorales investigar la supuesta compra y coacción del voto, y se comprometió a que en su eventual gobierno sería "la última elección que se va a celebrar bajo sospecha de fraude".

Sobre su participación en el tercer debate presidencial organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), a realizarse el martes 12 de junio en Mérida, Yucatán, dijo que no requiere preparación previa pues las preguntas que le hacen los comunicadores y quienes siguen su campaña son suficientes para estar al día con las respuestas.

Consultado sobre si se va a preparar para el encuentro, respondió: "¿Para qué? Hablando con ustedes. Ustedes que están haciendo preguntas. Y son muy buenas las preguntas que me hacen aquí, son las mejores las de ustedes, las preguntas, porque están escuchando lo que dice la gente".

