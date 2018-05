Meade ya se acordó del título de su libro, pero siguen los memes

REDACCIÓN 09/05/2018 09:14 a.m.

El candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, buscó atajar una de las polémicas que surgieron tras su participación en el programa "Tercer Grado" de Televisa, pues anunció que ya recordó el nombre de su libro.

Luego de los diversos memes surgidos en redes sociales, Meade mostró en su cuenta de Twitter la portada del libro que dice él escribió y el título es: "El México que merecemos: Mi visión para transformar nuestro País con orden y rumbo".

En la edición del lunes, Leo Zuckerman cuestionó al candidato sobre por qué no hay un libro de José Antonio Meade explicando su proyecto de nación, tal como lo hizo en su momento Enrique Peña Nieto y ahora Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, Meade le respondió que dicho libro salía la próxima semana. Cuando Carlos Loret de Mola le preguntó cómo se va a llamar el libro, el candidato contestó "no me acuerdo".

Loret de Mola agregó: "pero sí lo escribió usted, ¿no?". Meade reviró: "Sí lo escribí yo, lo único que no escribí fue el título".

A Meade le preguntan:

-¿Por qué no ha escrito un libro?

Meade: va a salir la semana que entra

-Loret: ¿Cómo se llama?

Meade: ... no me acuerdo #MeadeEnTercerGradohttps://t.co/1EqHbhiydC pic.twitter.com/9CPoCn4dDN