Meade marca distancia de Peña en temas de corrupción

José Antonio Meade aseguró que la corrupción no es un asunto de orden cultural, como lo ha dicho Peña Nieto, sino más bien es un problema institucional

03/04/2018

José Antonio Meade, candidato a la Presidencia de la República por los partidos PRI, PVEM y PES. (Cuartoscuro)

En una entrevista otorgada a la agencia EFE, reproducida por MVS, el aspirante a la Presidencia de la República por los partidos PRI, PVEM y PES, José Antonio Meade, marcó cierta distancia del actual mandatario de México, Enrique Peña Nieto, quien mantiene un récord poco favorable en cuanto los niveles de violencia que se viven en el país.

AMLO y Anaya rechazan reto de Meade a debatir

En la opinión de Meade, la corrupción no es un asunto de orden cultural, como lo ha dicho Peña Nieto, sino más bien es un problema institucional.

Insistió en que, al no contar con las instituciones y los instrumentos que se requieren, México ponga en práctica acciones que han sido probadas en otros países y citó cinco puntos:

- Facilitar la recuperación de los bienes robados por funcionarios públicos. "Si en el caso de un funcionario investigado por corrupción o delincuencia organizada no se puede explicar el origen (del bien), tendría que perder ese patrimonio en beneficio de las actividades que realiza el Estado".

- Dar autonomía al ministerio público contra la tradición en nuestro país de que el presidente debe ser quien dirija al ministerio público. "Yo por eso he planteado ser un presidente sin fuero", añadió.

- Un mejor mecanismo de control de la evolución patrimonial de los servidores públicos.

- Penas más estrictas para los funcionarios corruptos.

- Una mayor transparencia gubernamental.

Aseguró que si México aplica esas medidas "no tenemos por qué tener un resultado diferente al que han tenido jurisdicciones como Hong Kong o países como Corea del Sur, Italia o Singapur". Meade consideró que no hay motivo para que el PRI no pueda también erradicar ese flagelo en sus filas. "Ningún partido tiene el monopolio de la corrupción. Es un problema del que los mexicanos hoy sentimos un profundo coraje, y lo sentimos de manera particular quienes somos servidores públicos y a quienes nos ofende que nuestra labor se vea empañada por algunos malos servidores públicos, del partido que fuera", declaró.

En el tema de la inseguridad, indicó que es necesario "evitar que, a la delincuencia organizada, sobre todo, le lleguen armas y dinero, fortalecer nuestra presencia y capacidad policiaca, mejorando tanto el número, como las prestaciones y la trayectoria de vida que se le ofrece al policía".

Sobre la participación de militares en tareas de seguridad pública -iniciada por el presidente Felipe Calderón (2006-2012), y continuada por Peña Nieto-, Meade opinó que "es una solución complementaria y temporal".

Tendría que mediar primero un dictamen de la entidad federativa, en donde diagnostique cuál es el problema que tiene y por qué sus instancias de seguridad no son suficientes para enfrentarlo. Tendría que saber la Fuerza Armada modo, tiempo y circunstancias de su actuación, y tendría que saber el ciudadano qué esperar de la Fuerza Armada", explicó

