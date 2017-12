ELECCIONES

Desconfían de nuevo fiscalizador del INE

Consejeros del INE comentan el nombramiento de Lizandro Núñez Picazo como titular de la Unidad de Fiscalización del INE

IRMA ROSA MARTÍNEZ A. 19/12/2017 02:16 p.m.

Lizandro Núñez Picazo, nuevo titular de la Unidad de Fiscalización del INE

CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).- El nombramiento de Lizandro Núñez Picazo como titular de la Unidad de Fiscalización del INE genera una desconfianza de origen que ahora se tendrá que remontar, aseguró la consejera electoral Pamela San Martín, una de las tres integrantes del Consejo General que se opuso a esa designación.

"No era necesario para efectos de una designación de esta naturaleza. Lo que se tenía que buscar era alguien que nos ofreciera un prestigio que ayudara a revertir esta desconfianza que ya existía en el funcionamiento de la autoridad", dijo, al enfatizar que sin duda seguirá la discusión acerca del secuestro del INE por parte del gobierno. A Núñez Picazo se le identifica como ex colaborador del precandidato priísta a la Presidencia, José Antonio Meade.

"Sí nos era muy exigible buscar un perfil que generara confianza", subrayó.

A su vez, el ex consejero electoral Alfredo Figueroa, consideró que con ese nombramiento se confirma el secuestro del INE por parte del gobierno.

En entrevista con La Silla Rota, la consejera San Martín señaló que lamentablemente el de Lizandro Núñez, ex administrador general de Recaudación del SAT, fue el único perfil que se puso sobre la mesa del Consejo General y fue aprobado por la mayoría de sus integrantes. Ello, a pesar de que la fiscalización es una de las tareas fundamentales del instituto.

LEA TAMBIEN Cercano a Meade fiscalizará comicios en 2018 Lizandro Núñez Picazo realizará la fiscalización más exhaustiva y que será un factor adicional de certeza y legalidad de las elecciones del próximo año

"No hubo al menos un par o una terna de propuestas para poder contrastar y encontrar el que pudiera ser el mejor perfil pero no sólo en el plano técnico sino también el mejor perfil para generar confianza, para generar legitimidad en la actuación de la autoridad".

San Martín reconoce que en las últimas elecciones el gran cuestionamiento a la autoridad electoral ha sido la fiscalización. Recuerda las grandes discusiones sobre el caso Monex y los gastos de campaña en 2012; en este año fue sobre el uso de recursos públicos y las tarjetas rosas, entre otros temas.

"Sí me parece que ya en medio del proceso electoral federal lo que sí nos era muy exigible era buscar un perfil que generara confianza. Confianza no necesariamente significa gusto, pero sí confianza, que inspire confianza a los distintos actores y a la ciudadanía para poder garantizar el mejor actuar en un tema que sí ha sido de una amplia discusión pública".

- No pareciera ser muy entendible la lógica del Consejo General. Pareciera que se está auto saboteando, cuando la confianza es el factor fundamental que debe inspirar una autoridad electoral, ¿no es así?

- Me parece que la mayoría de los integrantes del Consejo apelaron a una capacidad técnica que consideran que tiene Lisandro Núñez, que por la misma experiencia que tiene en el SAT consideran que puede fortalecer la fiscalización que se realiza en el INE. Pero se dejó de mirar el impacto que puede tener en cuanto a la confianza en la propia institución y en el trabajo que está realizando

- ¿Cuál puede ser ese impacto?

- Va a haber cuestionamientos al actuar que se vaya teniendo. Esto sólo se podrá ver al momento de ir actuando e ir realizando las distintas acciones de fiscalización, pero sí creo que se genera un contexto de desconfianza de origen que ahora se tendrá que remontar. No era necesario para efectos de una designación de esta naturaleza. Es uno de los casos en que ese elemento debió haber sido de fuerte valoración.

Sí sin duda es importante la parte técnica, es importante el manejo y la estructura que se tenga para consolidar un modelo de fiscalización pero esto no nos debiera llevar a obviar el tema de la confianza.

LEA TAMBIEN Eruviel Ávila se une a campaña de Meade El exmandatario se despidió de la delegación especial del PRI en CDMX, después de que se concretara la etapa de selección de Mikel Arriola como precandidato

- Esto refuerza la idea de que la autoridad está secuestrada, ¿no?

- Sin duda habrá una discusión en torno a esto. Tendremos que ver el desempeño de Lizandro ya como titular de la Unidad pero también haciéndonos cargo que ese desempeño va a tener una lupa encima y una duda de origen. Lo que se tenía que buscar era alguien que nos ofreciera un prestigio que ayudara a revertir esta desconfianza que ya existía en el funcionamiento de la autoridad.

Por su parte, el ex consejero electoral Alfredo Figueroa, dijo no conocer al nuevo integrante del INE pero lo consideró una mala designación por haber sido un ex colaborador de uno de los contendientes a la Presidencia.

Indicó que el Consejo General ignoró la necesidad de generar confianza en la fiscalización, lo que abona a la idea de que el secuestro de la autoridad por parte del gobierno y del PRI no ha cesado.

lrc