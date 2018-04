ASÍ LE DAN LA BIENVENIDA

Así reaccionaron presidenciables tras fallo a favor del Bronco

Margarita Zavala y Ricardo Anaya manifestaron su respeto a la decisión del Tribunal Electoral; El Bronco agradece y Ríos Piter espera llegar a la boleta

10/04/2018

El virtual candidato independiente Jaime Rodríguez, El Bronco (Especial/Archivo)

CUERNAVACA, Morelos (La Silla Rota).- En el inicio de su gira en Morelos el candidato presidencial José Antonio Meade dijo que respeta la decisión del Tribunal Electoral en torno a la aceptación de la candidatura de Jaime Rodríguez "El Bronco".

"Pues bienvenido. Le damos la bienvenida a la contienda", dijo al descender de su automovil en Cuautla, donde arrancó su gira con una guardia de honor por el 99 aniversario luctuoso del General Emiliano Zapata.



"Le damos la bienvenida, fue una decisión del Tribunal que nosotros respetamos", expresó.

Esto declaró Anaya

El candidato de la coalición Por México Al Frente, Ricardo Anaya, se mostró sorprendido ante la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de incluir en la boleta electoral al candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco.

En el espacio de preguntas de su conferencia matutina, Anaya resaltó que es necesario respetar la decisión del tribunal electoral.

El abanderado panista agregó que esperará a conocer mejor la resolución para emitir un posicionamiento más completo sobre el fallo del TEPJF.

Margarita Zavala rechaza fallo

A su vez, la candidata independiente Margarita Zavala mostró su descontento ante las decisiones del TEPJF sobre El Bronco.

En entrevista en Radio Fórmula, Zavala expresó que respeta a las autoridades electorales, pero indicó que le preocupa la incertidumbre que se genera en el proceso electoral.

"No podemos tener un sistema en donde el engaño y la simulación sean más poderosos que la fuerza de hacer el bien. No estoy de acuerdo, pero me preocupa el sistema de justicia debilitado, preocupa en términos electorales", lanzó.

"Yo estoy en la boleta por miles de ciudadanos, Jaime Rodríguez está por cuatro magistrados", comentó ante lo que llamó una debilitación del INE.

El Bronco agradece a Dios

Luego de obtener un triunfo en el tribunal electoral, Jaime Rodríguez Calderón agradeció a través de Twitter a Dios por el fallo que le da la oportunidad de ser candidato presidencial, a pesar de la simulación en sus firmas.

"Dios es grande, gracias. La fe es grandiosa. #ProhibidoRendirse", fue el mensaje del gobernador con licencia de Nuevo León.

Dios es grande, gracias. La fe es grandiosa. #ProhibidoRendirse — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) 10 de abril de 2018

Ríos Piter y su última oportunidad

Otro de los beneficiados con el fallo del Tribunal Electoral fue Armando Ríos Piter, quien ahora tiene un plazo de diez días para que se haga una nueva revisión de sus firmas y requisitos, de forma que aún puede aparecer en la boleta electoral.

"Hubiera preferido que me subieran a la boleta, pero estoy contento porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) nos están dando la razón ante las violaciones al proceso de conteo de firmas que realizó el Instituto Nacional Electoral (INE)", lanzó en entrevista en Radio Fórmula.

Por otra parte, lamentó que no lo regresaran a la boleta y que se tendrá que perder los debates, "pero estoy contento de que el Tribunal Electoral haya corregido al INE".





