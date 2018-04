Meade lanza un ''no le saquen'' a AMLO y a Anaya

REDACCIÓN 03/04/2018 07:33 a.m.

Esta mañana el candidato del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, lanzó en su cuenta de Twitter un "no le saquen" a sus contrincantes Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, luego de que los retara a debatir sobre su patrimonio y ambos se negaran a hacerlo antes del debate organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Ayer, el candidato de la alianza "Juntos haremos historia", Andrés Manuel López Obrador, respondió que no caerá en provocaciones ni se enojará pues sus asesores le han recomendado no responder ningún ataque.

Por su parte, el panista Ricardo Anaya, dijo que a él no le interesa debatir con el tercer lugar en las encuestas, sino con López Obrador, quien actualmente encabeza las preferencias electorales.

Meade Kuribreña escribió un tuit en el que aclara que su invitación no es una provocación ni se trata de hacerlo enojar y a Anaya Cortés le dijo que podrá correr, pero no huir.

No, @lopezobrador_, no es una provocación ni se trata de que te enojes. Y tú, @RicardoAnayaC, podrás correr mas no huir. El que nada debe, nada teme. #NoLeSaquen. Reitero el reto de transparentar públicamente nuestro patrimonio personal y familiar.