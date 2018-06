ELECCIONES 2018

Meade y Anaya se "serenan", olvidan el "vulgar ladrón" y "mosquita muerta"

Ricardo Anaya y José Antonio Meade bajaron el nivel de disputa que han protagonizado desde la difusión de un video en donde se exhibe al frentista

A unas horas del Tercer Debate Presidencial, los abanderados por la Presidencia de la República que se disputan el segundo lugar, cambiaron la estrategia de la descalificación

Los candidatos Ricardo Anaya Cortés (PAN-PRD-MC) y José Antonio Meade Kuribreña (PRI-PVEM-Panal) bajaron el nivel de disputa que, desde la difusión de un video en donde se expone la presunta operación de lavado de dinero por parte del frentista, han protagonizado llamándose entre si "vulgar ladrón" y "cara de mosquita muerta".

A unas horas del Tercer Debate Presidencial, los abanderados por la Presidencia de la República que se disputan el segundo lugar, cambiaron la estrategia de la descalificación y afirmaron que se centrarán en las propuestas que habrán de plantear en el último encuentro organizado por el Instituto Nacional Electoral.

Aunque Ricardo Anaya lo tildó de "mosquita muerta" y "corrupto", José Antonio Meade eludió responder al abanderado de la alianza que encabeza el PAN, a quien previamente calificó de "vulgar ladrón" y conminó a responder por su presunta responsabilidad en la venta irregular de una nave industrial de 54 millones de pesos, para financiar su campaña política.

Cuestionado en el preámbulo del último debate presidencial, sobre las últimas alusiones en su contra, José Antonio Meade rechazó fijar postura y aseguró que se centraría en prepararse para la noche de este martes.

"En ese tema, el día de ayer fuimos meridianamente claros y no tendríamos nada que agregar (...) Creo que fuimos muy claros, y éste no es un tema de escalamiento o no, éste es un tema de hechos. Pero hoy acá a lo que venimos es a presentarles a los ciudadanos qué es lo que pensamos de temas muy importantes, de temas que son relevantes y fundamentales. Y yo creo que eso es lo que hoy debe de motivarnos", expresó en entrevista desde Mérida, Yucatán, ciudad sede del último debate organizado por el INE.

También el aspirante presidencial, Ricardo Anaya, bajó el tono de la discusión y aunque no desaprovechó para recordarle a Meade su tercer lugar en las encuestas, dejó de lado el recurso de la descalificación.

En entrevista, también en Mérida, acusó que el candidato del PRI no tiene calidad moral para hacer señalamientos en su contra, y que a pesar de los ataques de los que ha sido blanco ganará "de manera contundente" la elección.

"Meade está estancando en un muy lejano tercer lugar, no tiene absolutamente ninguna posibilidad de ganar esta elección. Esta es, en realidad, una elección entre dos proyectos, entre dos visiones de país, la nuestra, la del Frente y la de MORENA".

Asimismo sostuvo que se centrará en presentar las mejores propuestas y en explicar lo que hará para lograr la transformación profunda que nuestro país necesita.

"Voy a privilegiar las propuestas, son temas de enorme relevancia para el país: crecimiento económico, generación de empleos, cómo acabar con la pobreza extrema, la enorme desigualdad que hay en el país, salud, ciencia, tecnología, cambio climático, educación, son temas muy importantes".

AMLO LOS INVITA A "SERENARSE"

Las últimas expresiones de José Antonio Meade y Ricardo Anaya, se dieron en el marco del llamado a "serenarse" por parte del candidato a la Presidencia de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador.

En un evento en Las Margaritas, Chiapas, el puntero en las encuestas recomendó a sus adversarios José Antonio Meade y Ricardo Anaya dejar de lado las descalificaciones que solo enrarecen el proceso electoral.

"Yo espero que se tranquilicen, que se serenen; es normal, estamos al final de la campaña, todos quieren redoblar el esfuerzo y avanzar (...) Entonces amor y paz, tranquilos, todos están haciendo su trabajo, están cumpliendo con su responsabilidad y va a ser el pueblo de México el que va a decidir, y que no haya enconos, tenemos que pensar en la reconciliación, porque por encima de todo está el interés general. La patria es primero".

