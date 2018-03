SE DEFIENDE

No puede ser presidente alguien que no explica su patrimonio, advierte Meade

El candidato a la Presidencia de la República dijo que ni AMLO ni Anaya han podido explicar de dónde vienen sus recursos, en cambió él ofrece claridad

28/02/2018

José Antonio Meade, candidato presidencial de la coalición Todos por México, dijo que los señalamientos contra Ricardo Anaya no son un tema que haya empezado en campaña, por ello lo llamó a hacerse cargo sus decisiones en el ámbito inmobiliario, que no tienen un fundamento financiero y que no son consistentes con la trayectoria de un servidor público honesto.

Meade, en entrevista con Javier Solórzano, rechazó que haya una estrategia contra Anaya y resaltó que en cualquier espacio de contienda hay escrutinio y los participantes tienen que estar dispuestos a sujetarse al mismo.

[Lo] que hoy dicen las encuestas, algunas de las cuales me ubican en primero, otras en segundo y otras en tercero, lo que están reflejando es, fundamentalmente, el hecho de que Andrés Manuel y Ricardo, los dos, se adueñaron a la mala de recursos públicos en especie, entregados a sus partidos, y los utilizaron por espacio de varios años en su promoción personal", afirmó.

Explicó que, antes de que empezara la precampaña, él nunca había salido en un spot, mientras que López Obrador había salido en varios millones, al igual que Ricardo Anaya, "usando y abusando de recursos públicos, que en especie se entregaron para que los partidos hicieran promoción de sus plataformas y de sus partidos, no para que hicieran propaganda personal en beneficio de una persona".

Para él, la pregunta de fondo no debiera ser si es o no estrategia de la campaña, la pregunta de fondo es: si quien quiere ser presidente puede o no explicar cada uno de sus actos en materia patrimonial.

José Meade dijo que Andrés Manuel López Obrador, tampoco puede explicar su patrimonio, "es quien lleva 15 años sin podernos decir de qué vive".

Sumó que tres personas hoy quieren ser presidentes: uno no puede explicar de qué ha vivido los últimos 15 años, el otro no puede explicar sus decisiones y su patrimonio inmobiliario con su trayectoria.

Y tienes un tercero, que soy yo, que con 20 años de experiencia de servicio público ininterrumpido tiene absoluta claridad de que todo lo que soy y todo lo que tengo se explica estrictamente por un trabajo honorable y honesto", añadió.

Comentó que en caso de que fuera él de quien trascendió que tenía a su familia viviendo en Estados Unidos por dos años y que los hubiera ido a visitar todos los fines de semana. "Pues ahí se hubiera acabado el juego, ni siquiera hubiera sido necesario ni hubiera tenido yo la oportunidad de explicar cómo lo había yo hecho, por qué y de qué manera".

El aspirante presidencial cuestionó cómo le hace un funcionario público de 39 años de edad para tener acceso a un predio que vale 54 millones de pesos.

Imagínate, además, que de repente a mí se me hubiera encontrado una fundación que se llamara Por un México más Técnico, lo que tú quieras ponerle de nombre, y que esa fundación su única actividad hubiese sido construir un inmueble (...) La gente tiene que hacerse cargo de su vida, de sus obras, de su trayectoria, de sus estrategias y en este caso, en particular, de las decisiones inmobiliarias que no tienen un fundamento financiero y que no son consistentes con la trayectoria de un servidor público honesto", expresó.

