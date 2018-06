A DOS DÍAS DEL CIERRE

AMLO, por cuidar casillas; Anaya critica a EPN y Meade advierte riesgos

Con críticas al presidente, llamados a cuidar casillas y advertencias los candidatos cerraron su jornada del lunes

A seis días de la jornada electoral, Ricardo Anaya, acusó la evidente "intromisión" del gobierno federal en los comicios del próximo domingo al querer rescatar "una elección que tienen claramente pérdida", luego de que el presidente Enrique Peña Nieto inaugurara este lunes en Yucatán, el Palacio de la Música; mientras tanto, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pidió tranquilidad a sus simpatizantes y sugirió pensar primero en cuidar las casillas antes de festejar su triunfo. Mientras tanto, José Antonio Meade recomendó analizar el voto y no poner en riesgo a las familias con alternativas que pretenden eliminar avances como el Seguro Popular o la reforma educativa.

PIDE AMLO CUIDAR CASILLAS ANTES DE PENSAR EN EL FESTEJO

Desde la costera Miguel Alemán, en Acapulco, Guerrero, el candidato presidencial de la coalición "Juntos Haremos Historia", Andrés Manuel López Obrador, pidió a sus simpatizantes y representantes de casilla que el próximo domingo 1 de julio primero piensen en votar y cuidar casillas antes del festejo.

Vamos a celebrar en el Zócalo de la Ciudad de México, pero quiero aclarar algo: no hay que estar pensando en el festejo primero, hay que salir a votar el día 1 de julio y hay que cuidar las actas y además hay que tener cuidado porque no se trata nada más de la elección presidencial", dijo en conferencia de prensa.

López Obrador también habló sobre el anuncio del Instituto Nacional Electoral (INE) que adelantó que el flujo del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) será más lento que en la elección pasada, por lo que podría ser hasta las 8:00 de la mañana del día 2 de julio cuando podría llegarse a la captura de apenas 82 % de las actas de la elección presidencial. Aseguró que el conteo rápido será suficiente.

AMLO en mítines en Michoacán y Guerrero

Deben de hacer un esfuerzo para dar a conocer un resultado preliminar con conteo rápido (...) El conteo rápido ya es un indicador y ya con eso, no le hace que el PREP se lleve más tiempo porque no han sabido resolver el problema técnico, ni modo que en este tiempo de tecnología y avances tecnológicos no se pueda tener la información desde temprano", destacó.

El tabasqueño se limitó a decir que "Respeto mucho al cardenal" ante el pronunciamiento del arzobispo Carlos Aguiar Retes, quien pidió a los fieles católicos no dejarse llevar por las encuestas.

Finalmente, López Obrador adelantó que en caso de ganar la elección el lunes 2 de julio solicitará formalmente un encuentro con el presidente Enrique Peña Nieto. Asimismo, detalló que durante el periodo de veda electoral entre el 28 y el 30 de junio tiene programadas actividades con su familia.

PIDE MEADE DECIRLE "NO" A ALTERNATIVAS QUE ARRIESGUEN A FAMILIAS

El candidato presidencial de la coalición "Todos por México", José Antonio Meade, pidió a sus simpatizantes decirle "no a las señales claras de una alternativa que pone en riesgo a nuestras familias y a nuestros hijos".

AMLO y Meade critican demanda de Anaya; Anaya los tilda de voceros de un mismo proyecto

De gira por el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, el exsecretario de Desarrollo Social y de Hacienda, advirtió que hay señales claras de que un proyecto pone en riesgo al país si pretende eliminar el Seguro Popular, dar amnistía a criminales y poner en riesgo la calidad de la educación de los menores.

Meade Kuribreña usó un chiste popular sobre un hombre que fallece ahogado por no entender las señales que Dios le envió para abandonar su patrimonio pensando que sólo la fe bastaba para salvarlo.

El candidato de la coalición "Todos por México" se comprometió a impulsar el desarrollo de Lázaro Cárdenas, Michoacán con infraestructura y servicios, entre ellos una central camionera. Además, también prometió mejorar el sistema de agua local y cerrar la brecha entre el embarcadero y la ciudad.

También insistió en incluir a 2 millones de familias más en el padrón de Prospera y afirmó que garantizará espacios de educación superior a los jóvenes y duplicará las pensiones a los adultos mayores.

VISITA DE EPN A YUCATÁN ES PARA RESCATAR ELECCIÓN: ANAYA

A seis días de la jornada electoral, Ricardo Anaya, aspirante presidencial de la coalición Por México al Frente, dijo que es evidente la "intromisión" del gobierno federal en los comicios del próximo domingo, "quieren rescatar una elección que tienen claramente pérdida".

Anaya confió en los resultados del INE, a pesar de que el 82 por ciento de las actas presidenciales computadas se darán a conocer un día después del 1 de julio.

Confío en que habrá certeza en nuestro triunfo, el conteo rápido es un instrumento que se tendrá de manera bastante temprana, de tal manera que creo que habrá certidumbre en este resultado y en nuestro triunfo del día 1 de julio. Confío en que lo que el INE ha venido informando es técnicamente razonable y tengo confianza en el Instituto Nacional Electoral", subrayó.

Este día, el presidente Enrique Peña Nieto realizó una visita de trabajo a Mérida, donde entregó obras, y por la tarde, el panista encabezó dos mitines en la misma ciudad, donde estuvo acompañado por el aspirante a la alcaldía de Mérida, Renan Barrera y Mauricio Vila, aspirante al gobierno del estado.

Ante esta visita del presidente Peña Nieto dijo que "es evidente que hay una intromisión, están tratando de influir a unos días de la elección, no es casualidad que aquí hay elección a gobernador y vienen justamente unos días antes de la elección a inaugurar obras creyendo que de esa manera van a lograr rescatar a sus candidatos aquí en el estado".

En entrevista previa a un encuentro con militantes en el Parque La Mejorada, consideró que esa estrategia no le funcionará al gobierno federal, porque los ciudadanos ya decidieron su voto.

En el caso específico de Yucatán es evidente que saben que tienen perdida la elección y por eso ayer (domingo) el gobernador (Rolando Zapata) que estaba en el templete tratando de ayudar a su candidato, hoy viene aquí el presidente de la República claramente tratando de rescatar una elección que tiene completamente perdida, no les va a funcionar", señaló.

"EL BRONCO" ASEGURA QUE CON ÉL A COAHUILA LE IRÁ MEJOR

De visita en esta ciudad en la recta final de su campaña proselitista, antes de recorrer el popular mercado Juárez, el candidato independiente a la Presidencia de la República, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, "El Bronco", aseguró que de ganar él los comicios le irá mejor a Coahuila, entidad que dijo, produce mucho y a la que, sin embargo, no se le retribuye desde la Federación lo que le corresponde.

Además, en rueda de prensa, desestimó abiertamente las mediciones de tendencias de preferencia electoral que colocan a Andrés Manuel López Obrador en un primer lugar, al manifestar que las encuestas son "puro pedo", y advertir que si el abanderado de Morena se calienta anticipadamente "se puede pasar de cocido".

Por otra parte, Rodríguez Calderón sostuvo que él no es obsesivo ni quiere obsesionarse ahora si no llega a alcanzar la Presidencia de la República, al anticipar que aceptará los resultados de los próximos comicios como vengan, y si la gente no le apoya "que siga con la pata en el pescuezo, yo me regreso a mi rancho y a seguir gobernando Nuevo León".









