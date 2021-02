“Me pidió que le mostrara los pechos para no reprobar”

Martina tenía 16 años y para evitar reprobar tuvo que mostrarle los pechos a su profesor de Química para lograr una calificación de 8 mientras estudiaba en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, en 2015.

“Un día me dijo que fuéramos a su coche y lo arreglábamos. Cuando iba hacia su coche, yo obvio ya sabía que iba a ser sexual y no de dinero (…) Me subí al coche y pensé que estaba dispuesta a cualquier cosa para pasar (…) Ahí él me pidió que le enseñara las chichis y lo hice. Después me llevó a Perisur y me dejó en la parada del Metrobús. Me puso un 8”, narró la joven, que como muchas otras estudiantes de bachillerato no denunció este hecho ante ninguna autoridad.

Este y otros testimonios se recogen en una investigación de México.com titulada “Entre acoso sexual y corrupción: así es estudiar la prepa”, en la que se detalla cómo maestros piden besos y fotos sexuales a sus alumnas a cambio de buenas calificaciones, profesores que solicitan botellas y regalos, policías que cobran ‘peaje’ en los accesos de la escuela… esta es la realidad que enfrentan estudiantes de entre 15 y 18 años en algunas preparatorias de CDMX.

Lee aquí la investigación completa

