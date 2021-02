“Me fui de peda”, así reaparece mexicano en Rusia

“Me fui de peda”, fueron las palabras del mexicano Francisco Javier Mata Sánchez quien estaba reportado como desaparecido desde hace tres días en Rusia, a donde asistió para disfrutar del Mundial de Rusia 2018.

Así lo dijo al portal Medio Tiempo y agregó que se quedó sin batería en su celular y en ningún momento estuvo en peligro.

Mata Sánchez ya se encuentra con los amigos con los que viajó a Moscú.

Lo último que se había sabido de este mexicano era que había salido de un bar junto a una mujer rusa, identificada como Alita.

Sus amigos presentaron una denuncia ante la policía al no saber de su paradero. Sin embargo, ya pudo ponerse en contacto con sus compañeros de viaje y ha comentado que estuvo viviendo en un departamento mientras continuaba con la fiesta.

Sobre la mujer con que se fue del bar, dijo que nunca estuvo en contacto con ella.

“Ella no me ayudó en nada porque no tenía su contacto, estuve en un departamento durante todos estos días”, lanzó.

