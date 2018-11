Mayrín Villanueva le reclama a "El burro" Van Rankin por metiche

REDACCIÓN 14/11/2018 02:36 p.m.

Hace unos días se ventiló la infidelidad de Mayrin Villanueva hacia Jorge Poza causando gran controversia, ahora la actriz le reclamó al que Jorge "El Burro" Van Rankin por haber transmitido dicha información.

De acuerdo a Debate, "El Burro" Van Rankin le hizo la entrevista a Mayrín Villanueva para el Programa "Hoy" en su sección "Ponle la cola al burro" pero la actriz no creyó que la reacción de sus fans fuera tan grande.

Recordemos que dicha confesión causó reacciones en su ex esposo Jorge Poza, quien reveló que sufrió por su separación con Mayrín Villanueva, y que él no era nadie para perdonarla y que la propia vida se encargaba de poner en su lugar a todos.

VERÓNICA CASTRO Y YOLANDA ANDRADE TENDRÁN UN TÓRRIDO ROMANCE EN "LA CASA DE LAS FLORES"

Ante esto ella dijo que a veces pasan ciertas cosas que uno no se imagina y que siempre lo querrá por los dos hijos que tienen en común.Tras las declaraciones de ambos también Eduardo Santamarina habló y se deslindó del asunto, aunque dijo que la apoyaba señaló que cada quien se tenía que hacer responsable de sus actos o lo que decía.

Ver esta publicación en Instagram #Repost @byjpb with @get_repost ··· ALWAYS SMILE#actriz @mayrinvillaneva #makeup @hugoquinonesmakeup #styling @manueldelgado.moda #designer @germanruiz.mx #backstage @ssg764 #photographer @byjpb #accesories @okoxal @alejandroponce65 @peche_designs #selfie #magazine #editorial #live #love #tv #cine #series #lifestyle #music #art #behappy # Una publicación compartida de Mayrin Villanueva (@mayrinvillaneva) el 6 Mar, 2018 a las 8:04 PST

Pero las cosas no han parado ahí, Martha Figueroa reveló en el programa "Intrusos" que con quien sí se molestó Mayrín Villanueva fue con "El Burro" Van Rankin por haber transmitido esa entrevista y se lo reclamó, a lo que él le dijo que no tenía la culpa, que ella era quien lo había dicho, a lo que Villanueva le contestó que no tenía que haber ventilado su vida, pues debía cuidarla. Esta situación causó un disgusto entre ambos.

auc

LEA TAMBIEN El profundo escote de Galilea Montijo dejó al descubierto su sexy ropa interior A sus 45 años de edad, Galilea Montijo presumió su anatomía con tremendo escote, el cual dejó poco a la imaginación

LEA TAMBIEN De "Los Pinos" a TV Azteca, Patí Chapoy le ofrece trabajo a Angélica Rivera La Primera Dama no descarta su regreso a la televisión una vez terminada su labor en presidencia