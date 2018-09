Mayra Rojas revela que fue víctima de acoso sexual

REDACCIÓN 31/08/2018 07:48 p.m.

Agencia México: Mayra Rojas se sumó a la lista de famosas como Jacqueline Bracamontes, Kate del Castillo, Salma Hayek o Karla Souza, entre otras, que en algún momento de su vida han sufrido de acoso sexual.

Afirmando que los hechos ocurrieron al inicio de su carrera profesional, la actriz contó los incidentes que padeció durante la entrevista que ofreció al programa "Sale el Sol".

Sí hubo propuestas indecorosas (...) cuando entre a un concurso de belleza, pues un productor me regaló un coche, y me lo llevó el bellboy del hotel y mi abuela estaba junto a mi histérica, enojadísima, que se llevaran el carro, y yo colgada de ´no, deja que me dé una vuelta´, dijo Rojas

Conjuntamente, Mayra confesó que esta no fue la única vez que estuvo en peligro por este tipo de situaciones. "Me invitaron en algún momento a la casa de un gobernador, de pronto, llegaron camiones llenos de hombres de todas las edades, y salir corriendo de ese lugar no fue fácil. Yo me di cuenta de que había una agencia que estaba manejando a las otras chavas, o sea, si había un contrato a mujeres para la fiesta, como damas de compañía por no decirles de otra manera, y a nosotros nos invitaron como un evento oficial, pues ya los hombres estaban muy tomados, ya había un poco de falta de respeto de algunos con algunas chavas, algunas chavas permitían este tipo de cosas y me di cuenta de que no era el lugar correcto para que yo estuviera".

Sin revelar algún nombre, ni dar más detalles al respecto, Mayra Rojas aseveró que fue gracias a los valores y herramientas que le dio su familia que no sufrió un ataque más grave, y ahora espera que su hija adolescente no viva este tipo de experiencias, pero de hacerlo, que sepa cómo salir bien librada de ellas.





