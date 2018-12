"El Mayo" casi asesina a testigo clave en el juicio de "El Chapo"

REDACCIÓN 11/12/2018 02:06 p.m.

Tirso Martínez Sánchez, apodado como "El Futbolista" o "El Doctor", es el más reciente testigo protegido en el juicio de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", líder del Cártel de Sinaloa.

Entre sus testimonios, destaca un episodio en el que casi es asesinado ni más ni menos que por el cofundador de la organización criminal: Ismael "El Mayo" Zambada.

De acuerdo con el mismo Martínez Sánchez, fue en 2001 cuando se dio el incidente con el socio y compadre de Guzmán Loera.

El encuentro fue en la Ciudad de México, organizado por Jesús "El Rey" Zambada, hermano de "El Mayo".

Aún no comenzaba la reunión cuando Zambada García sacó una pistola y le apuntó en la cara a "El Futbolista".

El malestar de "El Mayo" se debió a la sospecha de que Martínez Sánchez había cambiado la cocaína de Ismael por una de baja calidad, se trataba de alrededor de 311 kilos.

Para la suerte de "El Futbolista", la intervención de uno de los jefes y ahijado de Zambada García le salvó la vida.

"No lo mato porque mi ahijado me dijo que no le hiciera nada", dijo "El Mayo", en referencia a Vicente Carrillo Fuentes, "El Viceroy", hermano de Amado Carillo Fuentes, "El Señor de los Cielos", y líder del Cártel de Juárez.

En ese entonces, relató Tirso, ambos cárteles estaban aliados, tras la muerte de "El Señor de los cielos".

El dinero que Tirso Martínez Sánchez sacó del narcotráfico fue tal, que sin problema alguno llegó a perder entre 2 y 3 millones de dólares en apuestas y peleas de gallo.

