Revista asegura que Daniel Bisogno traicionó a Raquel Bigorra para no aceptar que es gay

La semana pasada una revista de espectáculos nacional filtró un video protagonizado por el conductor del programa "Ventaneando" Daniel Bisogno besando a otro hombre, días después el hablo del rema.

De acuerdo a Vanguardia, fue el mismo Daniel Bisogno quien rompió el silencio acerca de los escándalos de los que fue protagonista.

Primero con el destape de su divorcio con Cristina Riva Palacio con quien tiene una hija, y segundo, la supuesta homosexualidad que oculta desde hace varios años.

Pero la sorpresa vino cuando señaló a Raquel Bigorra, su amiga y comadre, como la responsable de haber orillado a Cristina al divorcio y de vender las exclusivas de su vida a las revista TVyNovelas y TVNotas.

"Con Raquel somos vecinos y compadres, sin embargo, empezaron a suceder cosas muy extrañas, problemas de pareja como tenemos todos, pero empecé a notar cierto cambio en la forma de proceder de Cristina. Después de eso, empecé a notar que se iba mucho a la casa de ellos (Raquel y su esposo Alejandro Gavira) a platicar, y un día me di cuenta de que algo estaban tramando", explicó el conductor en el programa Ventaneando.

Debemos resaltar que cuando Daniel Bisogno hizo tal revelación, en todo momento estuvo presente el apoyo de Paty Chapoy, quien dijo que ella se enteró gracias a un joven periodista que le advirtió que había sido Bigorra la que vendió la exclusivas a las revistas de chismes.

Sin embargo, al día siguiente TVyNovelas publicó en su portal que ellos no compraban exclusivas, sino que armaban sus notas a través de arduas investigaciones, entrevistas, consulta de fuentes, negando que daban dinero a cambio, pero nunca negaron su relación con Raquel Bigorra.

En cuanto a TVyNotas, la revista en la que "El Muñe" ha aparecido un mayor número de ocasiones en su portada, señalaron en un encabezado que Bisogno sacrificó su amistad con la cubana para no revelar que es gay.

Respecto al video que compartió TVNotas en su página en el que Daniel Bisogno donde aparece besando a otro hombre en un antro gay, sólo se limitó a decir que es libre de hacer con su vida lo que a él le plazca.

"No he dicho nada porque yo soy libre de hacer con mi vida lo que a mí se me plazca. Yo amaré a quien yo quiera, así sea un perro, una niña... Dicho lo anterior, no pienso volver a tocar el tema".

Hasta el momento ninguna de las dos revistas ha aceptado ni negado que Raquel Bigorra fue quien les proporcionó información de Daniel Bisgno, de Ingrid Coronado, Atala Sarmiento y Michelle Vieth, como se ha dicho en estos días, lo cierto es que antes de que Daniel hiciera su revelación al aire, Raquel ya era repudiada por Ingrid, y Juan José Origel dejó a entre ver su traición en su programa Intrusos.

