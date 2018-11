"Estoy loco por un hombre", confiesa Mauricio Clark

REDACCIÓN 06/11/2018 01:21 p.m.

Hace unos meses el conductor de televisión Mauricio Clark aseguró que su homosexualidad era parte de su pasado y que ser gay era una moda, por lo que recibió críticas y polémica, ahora Clark aclara lo dicho.

De acuerdo a Publimetro, Mauricio Clark afirmó que su vida ha cambiado de forma repentina, "me he visto envuelto en el escándalo, no es algo que busqué".

Y aclaró que sólo dio una entrevista en la que lo único que dijo fue que no quería tener pareja en estos momentos.

"Pero que si en un futuro papá Dios me mandaba una compañera de vida, estaba bien y si no, pues no pasaba nada. Cuando dije compañera se suscitó el despapaye. Porque lo único que respondí fue: si me preguntas por la homosexualidad, te puedo decir que es parte de mi pasado... No dije nada más", declaró.

Mauricio Clark detalló que tras sus declaraciones, hubo compañeros del medio que sólo reprodujeron lo que escucharon y no se tomaron la molestia de llamarle y preguntarle.

"Simplemente especularon, como que yo decía que la homosexualidad era una enfermedad o que ya me había curado, cosas que causaron molestia e inconformidad en la comunidad LGBTTI y se hizo más grande".

Asimismo, narró que incluso ha recibido amenazas de muerte. "He tenido amenazas de ser golpeado y de muerte de parte de la comunidad LGBTTI y mi impresión es que la misma comunidad LGBTTI, con la cual no tengo ningún problema porque tengo muchos amigos homosexuales a los que quiero y amo, es la que me discrimina". Y aclaró que desde hace año y medio "la homosexualidad la tiene resuelta".

PATI CHAPOY TROLLEA A HATER DE MANERA ÉPICA EN REDES SOCIALES

Respecto a que la homosexualidad es una moda, el presentador dijo: "Es parte de un estereotipo y muchos medios de comunicación, incluyéndome, fuimos irresponsables y tuvimos falta de objetividad porque como medios tenemos el poder del controlar al público y decirle qué tiene que hacer; hemos llevado al público a un consumismo y materialismo tan atroz por querer vender, que los medios te dicen cómo vestir y crear estereotipos. Por eso me atrevo a decir que la homosexualidad es un estereotipo. Tus comentarios han hecho que personas te cataloguen de conservador, ¿lo eres? Llámame mocho, loco y sí, hoy estoy loco por un hombre y su nombre es Jesús, la neta. Ya intenté todo lo humanamente posible y no funcionó", finalizó.

Mauricio Clark dijo que lo que han dicho de él ha repercutido en su trabajo, pero que sus grandes apoyos han sido la cantante Yuri y su esposo Rodrigo.

"Esto ha repercutido en trabajos, se cayó la chamba. Las empresas están hoy en día con todo esto de la ideología de género de apoyar a la comunidad y pues todo lo que he expuesto es a título personal y de lo que a mí me ha pasado, porque no me han lavado el cerebro, no soy parte de una secta, ni nada de eso; de entrada, no soy cristiano, soy católico y claro que tengo un guía espiritual que se llaman Yuri y Rodrigo, su esposo. En el camino muchas personas me han hablado de Dios, como Emmanuel, Alexander Acha, Eduardo Verástegui y Karime Lozano y, al igual, yo lo hice en su momento y que me burlaba de todo ellos, pero sin ellos, yo no estaría vivo porque si Yuri y su esposo no me hubieran detenido en mi segundo intento de suicidio, yo no estaría vivo".

Clark aclaró que nadie le lavó el cerebro para dejar la homosexualidad que vivió durante 20 años, sino que vivió un proceso.

"Llevé 20 años como homosexual y me di cuenta que no lo soy y todo eso fue gracias a la palabra del señor, ni siquiera fue que me hubieran lavado el cerebro. Muchas personas piensan que una conversión es de un día para otro y no, ha sido un proceso, ha sido más difícil estos últimos años que los 20 años que tuve como alcohólico y drogadicto. Hay muchos factores que intervienen para la homosexualidad, por eso me atreví a decir que la homosexualidad es una moda".

