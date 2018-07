Mauricio Clark se disculpa tras críticas del movimiento #NoEstoyEnfermx (VIDEO)

REDACCIÓN 26/07/2018 11:27 p.m.

Ante las fuertes críticas que ha recibido el ex conductor Mauricio Clark, tras sus polémicas declaraciones sobre sus preferencias sexuales, Clark declinó su participación en un debate, sobre si "Dios" puede curar la homosexualidad, que organizó la producción de la programa matutino "Hoy".

El ex conductor se disculpó con la producción del programa por su declinación a dicho debate.



"Amigos de Hoy como les va un placer saludarlos, antes que nada, muchísimas gracias por todo su apoyo, gracias por su tiempo que es lo más valioso que existe y también aprovecho para ofrecerle una disculpa pública a Magda Rodríguez..." dijo Clark en un video enviado a la producción de "Hoy".

En el video, Mauricio Clark resaltó que él no señaló que la homosexualidad fuera una enfermedad.



"La palabra enfermedad no la ligo ni la he ligado y espero no ligarla con la comunidad gay. Yo hablo de una sanación, una sanación en la cual llevo trabajando junto con mi familia llevamos trabajando casi dos años en un proceso sumamente difícil y a la vez hermoso...", dijo Mauricio.

Cabe señalar, las declaraciones de Mauricio Clark han trascendido en un contexto en que países como Reino Unido han prohibido las terapias de conversión sexual, incluso entidades como Naciones Unidas han señalado que atentan en contra de los derechos humanos.

Con información de Radio Fórmula.

