Mauricio Clark vuelve a generar polémica, dice que la homosexualidad es una moda

REDACCIÓN 09/08/2018 08:20 p.m.

Los comentarios de Mauricio Clark siguen generando polémica, ahora el comunicador declaró a través de Twitter que la homosexualidad es una moda, comentario que generó gran malestar en la red social.

"La homosexualidad es una moda", es el mensaje con el que Clark enfureció a los usuarios, quienes incluso se organizaron para denunciarlo en Twitter "por incitar al odio".

La homosexualidad es una moda. — Mauricio Clark (@clarketo) 9 de agosto de 2018

"Si nos organizamos, lo bloqueamos todos!", "Es lo mismo que iba a decir. Creo que merece una denuncia. Todos juntos para que le cierren la cuenta" y "Es correcto, yo ya lo reporté, incita a la homofobia", fueron algunos de los mensajes de acuerdo a lo reportado por Grupo Fórmula.

Si nos organizamos, lo bloqueamos todos! ???? — Os ?? (@oswaldomujica) 9 de agosto de 2018

Es lo mismo que iba a decir. Creo que merece una denuncia. Todos juntos para que le cierren la cuenta ???? — Richard Osuna (@BeepBeepRichieX) 9 de agosto de 2018

Es correcto, yo ya lo reporté, incita a la homofobia. — Os ?? (@oswaldomujica) 9 de agosto de 2018

Acuérdate que las modas pasan. Y esta "moda" por lo que se, no va a desaparecer, así que si no tienes nada bueno que decir, o solo quieres atacar a la comunidad por tus inseguridades te recomiendo que de verdad te acerques a dios y no seas tan hipócrita. Te mando un abrazo. — Edd Garcia (@eddgarcia13) 9 de agosto de 2018

Tantos años de investigaciones y lucha por derechos para la comunidad LGBT+, para que venga éste señor a decir que es una moda, solo porque no se puede aceptar tal cual es, qué pena! — Eduardo Yañez (@edd_yanez) 9 de agosto de 2018

Tras haber generado polémica, Mauricio Clark escribió una vez más en Twitter para explicar sus palabras: "Lo que menos pretendo es generar controversia u ofender. He aprendido que los sentimientos y pensamientos le corresponden a cada quien, por eso no me tomo nada a personal".

Lo que menos pretendo es generar controversia u ofender. He aprendido que los sentimientos y pensamientos le corresponden a cada quien, por eso no me tomo nada a personal.



Lo único que pretendo es compartirles y externarles con júbilo lo que El Señor Jesús ha hecho en mi vida. — Mauricio Clark (@clarketo) 9 de agosto de 2018

Después de este mensaje, Clark volvió a escribir para mandar bendiciones a sus detractores y decirles que no deja de orar por ellos.

Amor y bendiciones para todos. Insisto, para todos aquellos que buscan ofender o atacar, créanme que no he dejado de orar por ustedes, porque los entiendo.



Perdonar a los que me aman y amo no tiene nada de extraordinario, por eso a los que han mostrado rabia, perdonados están. — Mauricio Clark (@clarketo) 9 de agosto de 2018

Y me crean o no, no tengo nada en contra de la comunidad gay, cada quien es responsable de su vida.



Quiero externarles mi amor y respeto y en lo que pueda ayudarles, cuentan sinceramente conmigo.



Se trata de ser felices, pues la vida es muy corta.



¡Dios nos bendice! — Mauricio Clark (@clarketo) 9 de agosto de 2018

