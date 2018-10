Mauricio Clark habla del bautizo que "curó" su homosexualidad y da conferencia en UVM

REDACCIÓN 11/10/2018 03:18 p.m.

Hace unos meses, el presentador de televisión Mauricio Clark reveló que había atravesado por una conversión en la que, aseguró, su "homosexualidad está en el pasado". Ahora, el ex conductor de espectáculo compartió las imágenes del bautizo que vivió en aguas del Río Jordán para retirar el "pecado" de su ser y además dio un conferencia en la UVM.

De acuerdo con Publimetro, así fue el bautismo del Clark: "Haber renovado las promesas bautismales en el Río Jordán ha sido una de las experiencias más hermosas que he vivido. Renuncié a mi pasado y lo que he recibido en el corazón no lo cambio por nada", publicó en su cuenta de Instagram.

"Ya en Tierra Santa para comenzar la peregrinación y darle gracias a Dios por esta nueva vida", mencionó en sus redes sociales, para compartir el viaje de más de 10 días en el que estuvo visitando la región.

En las últimas semanas, Clark ha mostrado sus encuentros en los lugares de Tierra Santa para "curar su condición", además, dio una conferencia en la UVM donde habló de su experiencia con esta terapia.

Mauricio Clark desmintió que su ponencia tuviera el fin de "curar" la homosexualidad, y en cambio dijo que jamás ha dicho que ésta sea una enfermedad, sin embargo escribió en su cuenta oficial en Twitter el siguiente mensaje:

A todos aquellos que quieran dejar atrás la vida homosexual, con el corazón en la mano les digo que sí se puede. El Espíritu Santo es capaz de sanar todas las culpas, rencores, odio, resentimiento y llevarnos al estado natural, tal y como fuimos concebidos.

A todos aquellos que quieran dejar atrás la vida homosexual, con el corazón en la mano les digo que sí se puede.



El Espíritu Santo es capaz de sanar todas las culpas, rencores, odio, resentimiento y llevarnos al estado natural, tal y como fuimos concebidos.



¡Amor y paz chav@s! — Mauricio Clark (@clarketo) 7 de octubre de 2018

Tras sus problemas con las drogas, el comunicador ha declarado que está reconstruyendo su vida y la homosexualidad es parte de su pasado.

Insisto, jamás he tomado una terapia de conversión, ni siquiera sé qué son.



Jamás he dicho que la homosexualidad sea una enfermedad o que me haya "curado".



¿Quieren responsabilizar a alguien por haberme regresado a mi estado original y natural?



Entonces, búsquenlo a Él -—-> pic.twitter.com/yJvzwk1136 — Mauricio Clark (@clarketo) 8 de octubre de 2018

nl

LEA TAMBIEN Yuya muestra su lado más salvaje con sexy atuendo estilo sadomasoquista Yuya asombró a sus seguidores de Instagram al compartir una inusual imagen en la que muestra su anatomía de forma sexy y salvaje

LEA TAMBIEN Sin importar la crisis, Emilio Azcárraga hace una exclusiva fiesta para sus conductores estelares En plena crisis económica el dueño de Televisa, Emilio Azcárraga Jean, consiente a sus estrellas estelares con una suntuosa fiesta

LEA TAMBIEN Ingrid Coronado se despoja del"todo" con este sexy striptease La famosa conductora Ingrid Coronado compartió un video en sus redes sociales haciendo un sexy striptease y despojándose de la toalla que cubría su cuerpo