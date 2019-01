Mauricio Clark presume a su guapa novia y estallan las redes

REDACCIÓN 16/01/2019 11:30 a.m.

El conductor se vio envuelto en controversia hace meses tras decir que la homosexualidad era parte de su pasado, determinación a la que llegó luego de acercarse a Dios

En los últimos memes Mauricio Clark ha estado en el ojo del huracán tras revelar que había renunciado a su homosexualidad luego de que se acercara a la palabra del Señor. Ahora el conductor vuelve a generar polémica al revelar que pretende rehacer su vida amorosa con una mujer.

De acuerdo con Tribuna, el propio Clark, ha hecho público que ha pasado por duros y oscuros momentos en los últimos años, lo cual lo llevó a refugiarse en su fe para dar un mayor sentido a su vida. El conductor ha ocupado sus redes sociales promover una nueva forma de vida, incluso hasta comenzó a dar platicas en universidad donde habla de su conversión y cómo había conseguido dejar atrás su pasado homosexual.





Recientemente Mauricio Clark dijo que durante la vista que realizó a Tierra Santa, encontró a una mujer con quien ha decidido comenzar una relación amorosa.

En Tierra Santa, tuve la oportunidad hace unos meses de ir a Tierra Santa, el mejor viaje de mi vida, conocí a una persona totalmente... muy afines. Una mujer que tiene todos los elementos, empezando por que llevamos la hermandad en Cristo y nos conocimos desde el lado más oscuro, sin máscaras y pues ya Dios dirá, compartió Mauricio en entrevista para el programa Sale el Sol.

El conductor contó que su pareja le inspira amor, respeto y ternura, pues se ha enamorado de su ser, sin sexualizar o hablar "de una orientación sexual".

"Llegó en el momento que menos estaba esperando, que menos imaginé", confesó el conductor, además de expresar que sí le agrada la posibilidad de formar una familia con su novia y llevar una vida plena, "en verdad", a su lado.

Mauricio Clark también habló sobre cómo después de haber vivido momentos desesperanzadores, como sus intentos de quitarse la vida y su adicción a las drogas, Dios le ha permitido sanar y ser una mejor persona, además de que su amada no toma en cuenta su pasado ni él el de ella.

En noviembre del año pasado, el periodista compartió cómo su postura sobre dejar su homosexualidad atrás fue malinterpretada y causó indignación a la comunidad LGBTT, además de explicar cómo fue que llegó a la determinación de que esa etapa de su vida había acabado.

Llevé 20 años como homosexual y me di cuenta que no lo soy y todo eso fue gracias a la palabra del Señor, ni siquiera fue que me hubieran lavado el cerebro. Muchas personas creen que es una conversión de un día para otro y no, ha sido un proceso... Llámame mocho, loco y sí, estoy loco por un hombre y su nombre es Jesús, la neta. Ya intenté todo lo humanamente posible y no funcionó", dijo entonces Mauricio Clark

Mediante una foto en sus redes sociales Mauricio Clark reveló la identidad de su novia y los comentarios por parte de sus seguidores no se hicieron esperar.

La instantánea compartida por Mauricio Clark compartió en su cuenta de Twitter una fotografía con una chica que asegura es su nueva novia.

La mujer se llama María y es oriunda de Puebla; en entrevista para el programa "Intrusos", Clark habló de su pareja y aseguró que se encuentra contento con esta etapa de su vida.

Es una chava íntegra, es una chava como todos, con un pasado; es una chava que ama a Dios primeramente, es el eje de su vida y sobre todo que tiene la intención de ayudar. Ella es médico y se dedica a ayudar a muchas personas, expresó.

