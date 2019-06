Mató a su amiga porque le pagarían 9 mdd por fotos del crimen

ALASKA.- La ataron con cinta adhesiva y la mataron de un disparo en la cabeza: así encontraron las autoridades a Cynthia "CeeCee" Hoffman 2 de junio en una ruta de senderismo que atraviesa la zona de Anchorage, Alaska.

Todavía no lo sabían, pero luego del asesinato de aquella chica de 19 años se tejía toda una historia macabra y siniestra.

El crimen inició con un anuncio en Internet publicado por Darin Schilmiller, informaron las autoridades. Este joven de 21 años de Indiana se hizo pasar en la red por un millonario, y ofreció 9 millones de dólares a quien "violara y asesinara a alguien en Alaska".

Quien se decía la mejor amiga de la víctima, Denali Brehmer, de 18 años, leyó el anuncio online y comenzó a ejecutar su plan: mataría a CeeCee y pediría ayuda a algunos amigos para lograrlo. Luego les daría una parte del dinero.

Darin Schilmiller, que en Internet se hacía llamar "Tyler", no tardó en enviar a Denali Brehmer las condiciones para recibir la cantidad millonaria. En un mensaje, le describió con detalle las pautas que debía seguir durante el asesinato.

"Quítale los calcetines, quiero porno infantil. Debes violarla completamente, me aseguraré de que me veas hoy. Haz que parezca un juego de rol. Ya sabes a lo que me refiero. Como una película porno. Quítale las bragas en el video" se leía en el mensaje, según revela el informe del FBI.

El día 2 de junio, Denali Brehmer y su amigo Kayden McIntosh pidieron un auto prestado y llevaron a CeeCee a la ruta de senderismo de las cascadas de Thunderbid. Allí, dijo Brehmer a la policía, pensaban sacarse fotos mientras ataban las manos y piernas de CeeCee y le cubrían la boca con cinta adhesiva.

Según la versión de Brehmer, sin haberlo¬† planeado, McInstosh sacó una pistola, disparó a la víctima y tiró el cuerpo al río. Después, ambos condujeron hasta un parque y llamaron a la familia de CeeCee para decirles que Cynthia se había quedado en ese área, para que pasaran a recogerla.

Sin embargo, no creyeron su versión, y piensan que los dos jóvenes acudieron a otro parque a quemar la ropa y los objetos personales de la víctima, así como el arma que utilizaron para cometer el crimen.

Según las indagaciones del FBI, las adolescentes enviaron a "Tyler" dos videos, tal y como prometieron, en los que le quitaban la ropa interior. Al registrar el celular de Brehmer, hallaron pornografía infantil y fotos sexuales explícitas que intercambiaron ella y "Tyler".

Ahora, además de Brehmer y McIntosh hay otros dos adolescentes detenidos en relación con el asesinato de CeeCee. "Tyler", quien la policía identificó realmente como Darin Schilmiller, de Indiana, fue detenido por cargos de pornografía infantil la semana pasada, y será trasladado a Alaska para ser juzgado por la muerte de Cynthia Hoffman.

Los padres de la víctima explicaron que CeeCee padecía una discapacidad intelectual que la hacía tener la mente de una menor de 12 años. Devastados por la pérdida, dijeron que para CeeCee, Brehmer era su mejor amiga.

"Todo lo que sé es que mi hija no merecía todo esto. Ella debería haber tenido las amigas que quería. No debería haber tenido gente que quería hacerle daño. ¿Y las edades de estas personas? Es de enfermos. Y ahora ellos no tienen que vivir la pesadilla que yo tengo que vivir", dijo Timothy Hoffman.

El artículo original en Vanguardia

JGM