Jugadores incendian las redes con apoyo para Almeyda

Luego de conocerse que la directiva busca la manera de finalizar el contrato del técnico argentino Matías Almeyda los jugadores de Chivas han reaccionado de forma inusual para manifestar su apoyo al entrenador.

En chivas preparan la salida del técnico argentino Matías Almeyda, quien ha logrado cinco títulos con la institución

Estamos contigo @peladoalmeyda ?????????????? pic.twitter.com/uS8u9fkjtg — Edwin Hernández (@86Aris55) 31 de mayo de 2018

Si no sabes como estuvieron las cosas mejor ciérralo mi Carlos, no tienes derecho a decir nada porque no estuviste en esa situación en la que yo estuve, un abrazo https://t.co/wJjNNcTcBF — PULIDO 9?? #AP9 (@puliidooo) 31 de mayo de 2018

Todos contigo @peladoalmeyda ?????? pic.twitter.com/SERPWU0s95 — Miguel Ponce (@mapb_16) 31 de mayo de 2018

Estamos contigo @peladoalmeyda ?????????? pic.twitter.com/TiRJF5bCFS — Ángel Zaldivar (@AZaldivar_) 31 de mayo de 2018

Contigo siempre @peladoalmeyda

???????????? pic.twitter.com/pvnRO2wi5x — Jesús Sánchez (@_JESG17) 31 de mayo de 2018

Te queremos en chivas si o si @peladoalmeyda #QuedateMatias ?????????? pic.twitter.com/n5yjEY7cLl — Brizuela (@brizuela27_cone) 31 de mayo de 2018

Siempre contigo mati ?????? @peladoalmeyda Una publicación compartida de EDUARDO LÓPEZ 10 ?? (@eduardolopezchofis) el 31 May, 2018 a las 11:34 PDT

Tú @peladoalmeyda nos enseñaste a creer ,no solo nos hiciste ganadores sino algo aún mejor , el ser mejores personas!!! Estoy a muerte contigo amigo !!! #Matiasnoseva Una publicación compartida de Jair Pereira Oficial (@jairpereira16) el 31 May, 2018 a las 12:20 PDT

" CUANDO LA GRATITUD ES ABSOLUTA LAS PALABRAS SOBRAN" Gracias por tus enseñanzas y tu amistad Eres grande MATIAS @peladoalmeyda #estoycontigo Una publicación compartida de PULIDO 9?? #AP9 (@alan_pulido17) el 31 May, 2018 a las 12:55 PDT

