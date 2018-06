FEMINICIDIO

Junio, mes en el que el "Matanovias" será sentenciado

Fue detenido el 24 de Octubre de 2017 por presunto asesinato de su ex novia Campira Camorlinga

REDACCIÓN 19/06/2018 05:39 p.m.

Jorge Humberto Martínez, alias ´El Matanovias´, fue detenido por el presunto asesinato de su ex pareja Campira Camorlinga. (tomada de la web).

A ocho meses de la detención del "matanovias" la familia de su ex pareja, Campira, anunció que finalmente será sentenciado por el caso de feminicidio.

Así detuvieron al "matanovias"

Jorge Humberto Martínez Cortés, mejor conocido como el "matanovias" fue detenido el pasado 24 de Octubre como resultado de un operativo de seguridad en Guatemala, acusado del asesinato de su ex pareja Campira Camorlinga quien fue encontrada estrangulada,con el cabello cortado y en palabras de su hermano Gabriel Camorlinga su cadáver había sido limpiado después de su fallecimiento. Además de que el disco duro de su computadora había sido formateado.

Solo será sentenciado por feminicidio de Campira

La familia de la víctima declaró también que el asesino sólo será sentenciado por el crimen contra Campira y no por el de su ex novia Yan Kyung Jun Borrego cuyo caso se cerró al ser incinerado su cuerpo y no poder seguir con la investigación, por lo tanto fue declarado como suicidio a pesar de las similitudes en ambos casos, pues las dos murieron a dos semanas de vivir con el hombre y a las dos les faltaba un trozo de cabello al ser encontradas.

La audiencia se llevará a cabo el próximo 26 de Junio en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente a las 10:30 en donde se dictará la sentencia por el asesinato de Campira.

Los familiares esperan que se dicte una condena mínima de 60 años de cárcel contra Jorge Humberto.







VMFF

