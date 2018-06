EDUCACIÓN BÁSICA

Así "matan" clase en la educación básica

Madres nos cuentan cómo les afectan los extensos calendarios escolares, así como las juntas de consejo, días festivos y la entrega anticipada de calificaciones

KARLA ÁLVAREZ y LUIS RAMOS 28/06/2018 07:35 p.m.

Padres de familia critican que en los últimos días del calendario escolar sean un desperdicio académico para los niños

El próximo 9 de julio es la clausura del ciclo escolar 2017-2018, pero algunas escuelas entregaron promedios finales mucho antes de finalizar las clases, obligando a los estudiantes a "matar clase" por casi tres semanas antes de lo establecido en calendario por la Secretaría de Educación Pública.

Para algunos padres de familia consultados por LA SILLA ROTA no se cumplen los 195 días efectivos de trabajo como los establece el calendario de la SEP, el cual es aplicable para la educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica.

Por ejemplo, en algunas escuelas de la Ciudad de México, como en otras entidades, las calificaciones finales fueron entregadas el día 15 de junio, es decir, tres semanas antes de finalizar el ciclo escolar 2017-2018.

CALENDARIOS ESCOLARES

Para el presente ciclo escolar, la SEP publicó tres calendarios escolares con el objetivo de que se cumpliera al 100 por ciento con el plan educativo.

El primer calendario normal, que fue adoptado por la mayoría de las escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional, fue de 195 días, iniciando el 21 de agosto de 2017 y concluyendo el 9 de julio de 2018.

El segundo calendario optativo consta de 185 días de clases, aunque tiene menos días, aquí se compensa por el horario de clases más extenso. Este inició el 21 de agosto de 2017 y termina el 25 de junio de 2018.

Y por último un calendario flexible, del 21 de agosto de 2017 al 16 de julio de 2018. Son 200 días de clases y es más largo porque se aplica en comunidades donde por usos y costumbres, festejos, tradiciones o eventos de la comunidad se suelen interrumpir varios días de labores. Por ejemplo, los poblados donde se suspenden las actividades para celebrar algún Carnaval.

HABLAN LAS MADRES DE FAMILIA

Para Luisa, madre de dos niños, uno que va en tercero de kinder y el otro en tercero de secundaria, los cambios en los calendarios escolares son un desperdicio de tiempo, que en ocasiones, como en los viernes de junta de Consejo, evita que realice algunas de sus actividades pues no tiene con quien dejar a los niños.

Sobre que las últimas dos semanas los niños ya no tengan clases, mostró su descontento al cuestionar "para qué los quieren tanto ahí (si) ya no les enseñan nada realmente y pues los niños van básicamente a jugar o a hacer relajo (...) es pérdida de tiempo".

En el caso de la reforma educativa, Luisa le contó a LA SILLA ROTA que ahora no les enseñan muchas cosas a los niños, no les dejan tarea y los maestros se ven obligados a darles trabajo para la casa, por lo que los menores tienden a querer solo andar en la calle.

Agregó que este tipo de cosas le preocupan aún más en su hijo de tercero de secundaria, pues está por dar el salto a la preparatoria.

A su vez, Nayeli, madre de Diego y Ángel, de 5 y 7 años, respectivamente, que estudian en el Colegio Andersen, los nuevos calendarios escolares afectan sobretodo a los niños.

Ella nos mencionó que sus hijos van en una escuela considerada de alto rendimiento, donde para cumplir el calendario traen a los niños "vueltos locos con tema diario, si no te lo aprendes no pasa nada, y mañana es multiplicación y mañana es con división, no dejan a los niños pensar, los niños son como maquinitas que se aprenden las cosas en el instante, pero si se van de vacaciones y no se repasa con ellos (...) memorizan y no son conscientes de lo que están aprendiendo, no los están enseñando a pensar, a los niños los están enseñando a memorizar".

Consideró que "a los niños en la actualidad los traemos muy muy presionados con muchos temas".

Sobre si ha notado algún cambio con la nueva legislación, lanzó:

"yo veo que mis hijos hacen planas y planas como lo hacíamos nosotros antes, dónde está la implementación de la reforma educativa en la que se presume iban a aprender jugando".

Detalló que, en su caso, recibió papeles de fin de ciclo el 25 de junio, lo que trajo, previamente, dos semanas intensas de exámenes, para luego dar calificaciones y sin dejar tiempo para una explicación sobre las notas obtenidas por los menores.

El tema de las juntas de consejo son otro problema para las madres que trabajan, como es el caso de Nayeli, quien comenta que aunque en su escuela cuentan con una guardería para los días en que no hay clases, algunas de sus amigas no saben ni dónde dejar a sus hijos.

Sin embargo, en los viernes en que no hay guardería, "en mi caso que no tenemos abuelita o abuelito para dejarlos, en ocasiones te los tienes que traer a la oficina, sí nos afecta bastante".

Ericka, madre de una niña de preescolar, consideró que ninguno de los calendarios escolares vigentes contribuye a la educación de los niños, ya que "el sistema de educación en México es demasiado obsoleto, sea del número que sea, este se vio afectado por el tema del sismo, aunado a ello los niños no tienen el mejor desempeño, pues los números demuestran que estos indicadores van a la baja".

Atribuyó el mal desempeño de los menores a descansos dentro del calendario como son los días de juntas de maestros y días festivos.

Recalcó de 2016 a la fecha no ve "ningún avance con la reforma educativa, se ve el mismo programa de trabajo, no se ve que se haya implementado algo adicional, al menos en nivel preescolar que es donde yo puedo hablar más".

"La reforma educativa ha sido un fiasco, no se han visto avances y no tiene contentos a los maestros como se ha podido ver en las marchas, pues no se ve que se hayan sentado con ellos a revisar temas como el de los calendarios con ellos", lanzó.

"La reforma ha traído más problemas y retrocesos", remató.

ASÍ SE VIVE EL PROBLEMA EN LOS ESTADOS

En Guanajuato, los profesores de nivel básico, desde que empezó el mes de junio, comenzaron a promediar calificaciones y aplicar exámenes finales, ya que en la primera quincena de este mes deben estar evaluados y subidos los resultados a la plataforma de la Secretaría para que sean revisados por padres y alumnos.

Cabe destacar que luego de subir dicha información de promedios y calificaciones los usuarios, padres y alumnos, pueden descargar el certificado correspondiente al ciclo concluido, aunque aún resten tres semanas para que termine la asistencia a clases.

Lo que ocasiona, que realmente después del 15 de junio los alumnos ya saben que sus evaluaciones y promedios están recibidos y publicados en la plataforma. En dicha entidad el ausentismo de alumnos llega hasta del 50 por ciento, en la mayoría de los casos los asistentes son estudiantes que tienen ambos padres trabajadores y no tienen donde dejar a sus hijos fuera de la escuela.

Tabasco es otro estado que se suma a la clausura por adelantado, aquí las clases prácticamente sólo fueron hasta la primera semana de junio, así lo denunció el presidente de la asociación estatal de padres de familia José Atila Montero Acosta.

En todo el estado, un total de 60 escuelas de nivel básico, ya clausuraron el ciclo escolar que oficialmente concluye el 14 de julio, pues Montero Acosta puntualizó que la Secretaría de Educación debe ya aplicar la sanción por incumplimiento al calendario escolar.

Las escuelas están incumpliendo de tal grado que los maestros han apresurado las últimas calificaciones, así como también les han avisado a los padres de los alumnos para que ya nos los lleven a clases.

De acuerdo con presidente de la asociación de padres más de 14 mil estudiantes de nivel básico, serían los que estarían siendo afectados por el cierre escolar anticipado.

