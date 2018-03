Massive Attack cierra su Facebook tras el escándalo de Cambridge Analytica

REDACCIÓN 22/03/2018 03:09 p.m.

La banda inglesa Massive Attack decidió cerrar su fanpage oficial de Facebook, tras enterarse del escándalo en el que la red social se vio envuelto al sacar a la luz una investigación conjunta entre el diario estadounidense, The New York Times, y dominical británico, The Observer, donde revelaron que una consultora contratada por Donald Trump, había manipulado los datos de 50 millones de usuarios de Facebook sin su permiso para ayudarle en su campaña presidencial de 2016.

De acuerdo con Milenio, Cambridge Analytica, fue la empresa de datos políticos a la que acudió el actual mandatario de EU, la cual hizo una base de datos obtenida de Facebook para utilizarla sin ningún consentimiento y así elaborar estrategias durante las últimas elecciones del país del norte.

In light of FB´s continued disregard for your privacy, their lack of transparency and disregard for accountability - Massive Attack will be temporarily withdrawing from FB



We sincerely hope they change their... https://t.co/DAxMVYSwff