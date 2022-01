"Mi sobrina me deja a su perro en las vacaciones y viene con manual de usuario"

La historia de una niña y su perro salchicha se hizo viral al mostrar su preocupación por su can al que iba dejar al cuidado de su tía en lo que se iba de vacaciones, por lo que le hizo un manual de instrucciones sobre cuidado.

"Mi sobrina me deja a su perro durante las vacaciones. Viene con manual de usuario", dice en el Twitter que fue compartido por la usuaria Mercedes Palacio, tía de la pequeña, quien confió en ella para cuidar de Milo.

Niña hace manual de instrucciones para que cuiden a su perro

En el manual que título "Cuidados a Milo" venían por escrito y dibujadas las cosas que no podía hacer su lomito como: no dejarlo afuera, que no se acercara a las patas de los caballos o podría salir herido, evitar el contacto con autos y tractores, ya que podían atropellarlo. Y también le advirtió que si comía otra cosa que no fuera su comida se podía vomitar.

Otra de las indicaciones que le dio fue que le debía proporcionar alimento tres veces al día, en la mañana, tarde y noche y no darle sobras de comida porque podría enfermarse; que tuviera cuidado de no pisarlo, porque a Milo le gusta perseguir a las personas y que tenía que cepillarlo para que no acumulara pelaje muerto.

Y algo muy importante: Milo no es un buen nadador, por lo que debía evitar que estuviera cerca de albercas, ríos, para evitar algún accidente.

El manual con las instrucciones del cuidado a Milo, era muy específicas para que su tía las cumpliera al pie de la letra en lo que ella se iba de vacaciones, por lo que muchos usuarios la felicitaron por ser una excelente dueña, que cuida a su mascota.

¿Cómo enseñar a los niños a cuidar de su mascota?

Enseñar a los niños a cuidar de su mascota es fundamental, porque es la mejor manera de que, desde pequeños, tomen conciencia de lo que implica un animal y aprendan a respetar la vida.

Lo primero que debes enseñarles es alimentarla, aunque es una tarea que se les suele olvidar, por lo que se recomienda buscar una dinámica para que recuerden cumplir con esta labor. Un truco puede ser sincronizar los horarios de los niños con los de alimentar a su mascota, así identificarán sus momentos de alimentarse con los de su perro o gato.

Ayudar en la limpieza, no es una tarea sencilla, pero es necesaria, que hay que enseñar a los niños más grandes, pues si ellos entienden la importancia de esta labor se involucrarán más con su cuidado.

Convertir el ejercicio con la mascota en un juego familiar. Hacer del paseo diario una actividad familiar nos permitirá enseñar a los niños a cuidar de una mascota, al mismo tiempo que se les inculca desde pequeños la necesidad de hacer ejercicio.

Poner límites para evitar accidentes. Enseñar a los niños a cuidar de una mascota pasa también por decirles qué no deben hacer. Una forma de que entiendan que un animal es un ser vivo que tiene sus peculiaridades, y al que pueden hacer daño. Por eso, es importante marcarles límites a los niños para que entiendan qué pueden y no pueden hacer.

Seguramente a la niña, dueña de Milo le inculcaron todo esto desde pequeña y ahora es muy responsable al cuidar a su mascota.

