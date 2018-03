Tiroteo en secundaria de Maryland deja 3 heridos

REDACCIÓN 20/03/2018 06:55 a.m.

Las autoridades están investigando un tiroteo en la escuela secundaria Great Mills High School, ubicada en el condado de St. Mary's, en Maryland. El incidente fue confirmado por la oficina del alguacil.

La Policía dio a conocer que suman tres personas heridas, entre quienes se encuentra el agresor.

En la zona del ataque se desplegó un operativos con agentes de la policía, el FBI y de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.

La vocera policial del condado, Julie Yingling, detalló que dos de los lesionados recibieron disparos en el tiroteo, aunque desconocen cómo se lesionó el agresor.

Los heridos ya se encuentran en el hospital, en tanto, la escuela fue cerrada debido a la emergencia y se mantiene el cerco de seguridad en la zona.

There has been a Shooting at Great Mills High School. The school is on lock down the event is contained, the Sheriff's office is on the scene additional information to follow.

Parents/Guardians should go to Leonardtown HS for reunification with GMHS students