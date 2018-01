Hollywood

Meryl Streep llama a Melania e Ivanka Trump a unirse contra el acoso sexual

Más de 300 mujeres de Hollywood se unieron para crear un fondo para víctimas de acoso sexual

"Quiero saber que tienen que decir al respecto (...) tienen cosas más valiosas que decir que yo" Meryl Streep (FOTO TOMADA DE WEB)

Luego de que las acusaciones de abuso sexual contra Harvey Weinstenin se confirmaran, una de las actrices más afectadas por la amistad que mantenía con el productor hollywoodense, especialmente por el rumor de ser una supuesta cómplice es Maryl Streep. Nuevamente ha sido cuestionada sobre el asunto en una entrevista realizada por el actor Tom Hanks, su compañero de reparto en la película "Los archivos del Pentágono". Y ha respondido tajantemente.

No quiero escuchar hablar más de mi silencio. Lo que quiero es escuchar sobre el silencio de Melania Trump. Quiero saber qué tiene que decir al respecto porque estoy segura de que ella tiene cosas más valiosas que decir que yo. Ivanka también debería hacerlo. Quiero que ambas hablen ya, remató.

De acuerdo con El País, en la entrevista se aborda la postura que tomó la actriz ante los abusos de Weinstein. Muchos cuestionaron a la intérprete por haberse pronunciado cuatro días después y no inmediatamente. A lo que ella ha respondido alegando que si no lo hizo inmediatamente fue porque no maneja ni Twitter ni Facebook y porque necesitaba tiempo para pensar. "No sabía de los acuerdos financieros que tenía con actrices y colegas; no sabía de los encuentros en su habitación de hotel o en su baño, ni de otros actos inapropiados y coercitivos", dijo en la carta que envió al Huffington Post donde no solo repudió los actos del poderoso productor sino que tildó de heroínas a las mujeres que se atrevieron a romper el silencio y denunciar los abusos de Weinstein.

Una vez más la oscarizada actriz repitió que se dio cuenta de que no sabía nada sobre el productor al que una vez llamó "Dios". "Haces películas, crees que lo sabes todo de todo el mundo. Mucho cotilleo. No sabes nada", explica.

"Hay un nivel en el que la gente es inescrutable. Y sí, esto ha sido un shock porque algunos de mis compañeros, algunos muy queridos, han sido salpicados por este escándalo. Pero Weinstein no era uno de ellos". Es justamente esa falta de relación personal por la que la estrella de Hollywood asegura sentirse tan molesta pues en la campaña que se ha iniciado en su contra se asegura que ella mantenía una estrecha amistad y que había ignorado los abusos cometidos por el productor. En ese momento afirmó que en Estados Unidos hay gente que sí debería hablar para cambiar la situación y todavía no lo ha hecho.

