Las súper heroínas conquistarán la pantalla grande, la promesa de Marvel Studios

REDACCIÓN 08/09/2018 04:44 p.m.

Marvel Studios confirma que habrá más películas protagonizadas y dirigidas por mujeres, la casa productora arranca con este proyecto con las películas de "Capitain Marvel" y "Black Widow",

De acuerdo con Vanguardia, Kevin Feige, presidente de Marvel StudiosĀ confirmó los planes de hacer más estrenos femeninos en el futuro y explicó por qué la casa productora se ha tardado tanto en desarrollar este proyecto.

Estoy ansioso porque llegue el momento en que no sea una novedad que haya una película de superhéroes encabezada por una mujer, sino que sea lo normal. Y que sea menos una cuestión de: ´Oh, mira, una heroína´, y más una de: ´Oh, ¿de qué va? ¿Quién es este personaje?. Estoy emocionado por ver eso. Y creo que podemos llegar ahí", dijo Feige.

En cuanto a la explicación sobre la tardanza de esta etapa, el presidente señaló una creencia errónea que se afianzó en el pasado, en la que se decía que nadie iba a estar interesado por una película protagonizada por una mujer, luego de algunos proyectos fallidos de entonces.



"Yo siempre he creído que no funcionaban no porque fueran historias dirigidas por mujeres, sino porque no eran películas particularmente buenas", mencionó el también productor de Captain Marvel.

Feige elogió el trabajo detrás de Wonder Woman y mencionó también que la llegada de Captain Marvel le ofrece a su estudio la oportunidad de seguir el mismo camino y hacer las cosas bien.

"Estoy muy contento cuando cualquier película de nuestro género lo hace bien; no solo superhéroes, sino también de acción o ciencia ficción o cualquier otra cosa", dijo el presidente sobre el éxito de DC en este rubro.

