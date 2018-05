PRECIO DE LA FAMA

Trollean a Christian Martinoli por nueva cuenta en redes

El comentarista se estrenó en Instagram y luego de anunciarlo los propios seguidores hicieron mofa de él

En pleno Día del Niño, uno de los comentaristas deportivos favoritos de la afición y la televisión mexicana, Christian Martinoli, anunció su estreno en una red social, ya que por fin abrió su cuenta en Instagram y no tardó en anunciarlo a través de Twitter.

No obstante, el narrador de TV Azteca lo hizo de manera muy particular y muy a su estilo, por lo que las burlas y los comentarios en tono similar no tardaron en aparecer por parte de sus seguidores.

Sé que andaban preocupadísimos pero bueno, me han obligado a abrir Instagram... Martinolimx por si ocupan perder su tiempo. Abrazo", escribió la pareja deportiva de Luis García en su anuncio.





Sé que andaban preocupadísimos pero bueno, me han obligado a abrir Instagram... Martinolimx por si ocupan perder su tiempo. Abrazo — Christian Martinoli (@martinolimx) 30 de abril de 2018





Reportera explica mediante comunicado la forma en la que fue acosada luego de la coronación de Chivas en Concachampions





Es así que sus seguidores le hicieron saber que sí estaban muy preocupados de que no tuviera cuenta e incluso otros fueron sinceros con él y le dijeron que con seguirlo en Twitter era suficiente.









Orita no joven gracias! — Leonardo Armas (@leoarmasgo) 30 de abril de 2018





gracias, ya estoy mas tranquilo ??? — Marco (@elmarflorido) 1 de mayo de 2018





Si escucharte es difícil para qué querría alguien verte? — marco solano (@cosocabo) 1 de mayo de 2018





Vas a publicar fotos de mamey como las de @LRZague o tú con más ropa — Amilcar Guardado (@Amiguardado) 30 de abril de 2018





De inmediato el conductor comenzó a ganar seguidores y hasta el momento su cuenta ya tiene más de 25 200 'followers', mientras que Martinoli comienza a mostrarse muy activo en dicha red social.





Mejorando la portada con bellísima sueca ojerosa... Una publicación compartida de cmartinolimx (@cmartinolimx) el 1 May, 2018 a las 12:51 PDT

