Martha Higareda rompe el silencio y habla del complot contra Yalitza Aparicio

Los escándalos sobre Yalitza Aparicio no paran, esta mañana se revelaron los nombres de las actrices que supuestamente orquestaban un complot contra la protagonista de "Roma" para que no estuviera en la próxima entrega de los Premios Ariel.

De acuerdo con Publimetro, Giovanna Zacarías, Ana Claudia Talancón, Karla Souza y Martha Higareda son los nombres que se mencionan en la publicación, y la primera en desmentir tal acusación fue la actriz Martha Higareda, quien compartió un video en sus redes sociales.

Los chismes sirven para dos cosas: para vender y para robar energía; Siempre he llevado la bandera de México en alto y por supuesto que siempre he apoyado a todo nuestro talento! Muchas felicidades por las nominaciones al talento mexicano en #LosOscares2019 Tienen todo mi apoyo! pic.twitter.com/OvZGcPjY5I — Martha Higareda (@marthahigareda) 20 de febrero de 2019

"Gracias a todos los que hicieron posible #ROMACuaron. He demostrado en toda mi carrera que siempre hablo con el corazón es por eso que quiero desmentir cualquier chisme que ronda por ahí. No tengo más que el absoluto respeto por todos mis compañeros actores y actrices que hicieron posible de la mano de Alfonso Cuarón, esta gran película!!! Que talentos!", escribió la actriz mexicana.

Agregó la actriz, "Durante toda mi carrera he demostrado que me he guiado por ciertos valores que me inculcaron mis padres y estos son antes cualquier cosa, el respeto a toda la gente".

