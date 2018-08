Martha Figueroa habla de más y revela el pasado de "Pepillo" Origel con la mariguana

REDACCIÓN 09/08/2018 08:25 p.m.

Todos sabemos que Martha Figueroa y Juan José Origel son amigos desde hace años, por lo que han compartido cientos de vivencias, pero la conductora reveló en el programa Intrusos que conduce con Pepillo una comprometedora anécdota que involucra mariguana.

De acuerdo con Grupo Fórmula, dicha anécdota salió luego de que hablaran sobre un supuesto "chiquis" de "mota" que se dio Sergio Mayer Mori, pues fue captado en la playa mientras se relajaba con esta hierba.

¡Ay! Un ´churrito' ¿Les cuento de León o no? ¿Les cuento del día que nos pusimos ´pachecos'? ¿No te acuerdas? Te lo voy a recordar al aire, no voy a dar detalles, pero Juan José Origel me invita a que vayamos a ver a su tierra a León, Guanajuato, a Carlos Santana. Y ¿A qué va uno al concierto de Carlos Santana? Sino a fumarse un ´churro' a pasar bien.

Incluso, Martha Figueroa contó que fueron invitados por Ana Cristina Fox, la hija del expresidente Vicente Fox, donde vieron a Santana por la pantalla y fue en ese momento que un conocido les ofreció "quemar de la verde".

Tras esta declaración, Juan José Origel confirmó que no fumó en dicha ocasión y que se limitó a alejarse del humo ¿para no "borreguearse"?. Cierto o no, solo ellos lo saben.

