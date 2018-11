Martha Figueroa revela quién es la actriz más impuntual de Televisa

REDACCIÓN 13/11/2018 05:13 p.m.

La conductora Martha Figueroa reveló que la empresa Televisa tiene una lista del personal más impuntuales y confesó quien es la que tiene más retardos.

De acuerdo a Debate, Martha Figueroa no dudo en ventilar el nombre de la famosa actriz que es impuntual.

"Ahí, en Televisa, hablando de telenovelas, hay un registro que la gente que no entra a Televisa no conoce, y está en ciertas oficinas, no en todos lados, pero hay un registro de impuntualidad; entonces, van poniendo el nombre de la persona que llega tarde a trabajar y cuántas veces llega tarde", detalló Figueroa al programa "Con Permiso".

Tras esa confesión Martha Figueroa afirmó que ella sí es respetuosa con su trabajo por lo que es puntual, a diferencia de la actriz Candela Márquez, quien encabeza el récord en retardos, según la lista.

Yo siempre llego a barrer, Candela Márquez está en top de las artistas más impuntuales en las grabaciones de Televisa San Ángel. Yo lo que quisiera saber es si acumulas cierto puntaje ¿qué te hacen? No creo que no más sea para que te vean en la gráfica, precisó. ?

Cabe señalar que hasta el momento, Candela Márquez no se ha pronunciado sobre esta lista, ni ha explicado las causas que la colocan en la cabeza de esta penosa pista de impuntualidad.

Recordemos que Candela Márquez participó recientemente en la telenovela "Sin tu mirada", y forma parte de "Like, la leyenda"; también se le ligó también sentimentalmente con el actor y comediante Adrián Uribe.

