Martha Debayle graba sensual video bailando al ritmo The Black Eyed Peas

REDACCIÓN 01/08/2018 02:20 p.m.

Martha Debayle se caracteriza por idear cosas nuevas para su público y prueba de ello es su reciente publicación en la luce como toda una "femme fatale" derrochando sensualidad en un video donde baila al ritmo del famoso tema The Black Eyed Peas, "Meet me halfway".

White vs black? Una publicación compartida de Martha Debayle (@marthadebayle) el 9 May, 2018 a las 1:01 PDT

La conductora compartió a través de su canal de YouTube, un video del contagioso tema de The Black Eyed Peas, "Meet me halfway", pero no lo grabó sola, su cómplice fue su guapo sobrino, Oliver, quien vino a visitarla a la Ciudad de México.

"Un trabajo más profesional que el previamente ofrecido. La promesa es deuda, ahí tienen a Oliver Debayle en todo su esplendor", fue parte de lo que escribió Martha en el material que dura poco más de minuto y medio, y que hasta el momento lleva más de 16.272 reproducciones.

Martha Debayle elevó la temperatura al vestir un ajustado leggin en color negro, una chaqueta rosa y unos lentes de sol. Sus movimientos y soltura ante las cámaras destacaron su curvilínea figura.

No solamente Debayle fue quien robó cámara, también lo hizo su sobrino quien recibió decenas de piropos.

"Qué hombre tan más guapo, preséntalo", "Qué buen video, me hicieron el día", "¿Por qué no tengo una tía como tú?", fueron algunos de los comentarios.

De igual forma, hubo otros más que hasta la compararon con Fergie, la vocalista de la canción, y dijeron que se veía más guapísima.

