La NASA informó que este martes 31 de julio, Marte "rozará" la Tierra

Este 31 de julio Marte, el planeta rojo, "rozará" la Tierra, será el máximo acercamiento del planeta vecino desde el año 2003 y concretamente reducirá la distancia a 57,56 millones de kilómetros, según detalló la NASA en un comunicado.

De acuerdo con Clarín, el planeta rojo está en oposición al sol desde el 27 de julio, lo que significa que hoy estará frente al sol en el cielo de la Tierra, solo 51 días antes de que pase a través del perihelio, punto más cercano relativo al sol en su órbita. Este 31 de julio, el diámetro aparente del disco del planeta será tan grande como 24,3 segundos de arco, casi el mayor que puede obtener, 25,1 segundos de arco.

MARTE BRILLARÁ EL DOBLE QUE JÚPITER

De acuerdo a la NASA, Marte resplandecerá a una magnitud de -2.7, dos veces más brillante que Júpiter, pero más tenue que Venus. Mirando a través de un telescopio con un ocular que con 75 aumentos, el disco de Marte aparecerá tan grande como el disco de la luna a simple vista.

Sin embargo, el planeta rojo estará más al sur cuando esté en su mejor momento; estará en la constelación zodiacal de Capricornio, con una declinación de -25.8 grados. Como tal, los observadores en las latitudes del norte nunca verán el planeta muy alto en el cielo, por lo que la turbulencia atmosférica afectará la vista más de lo normal.

Get outside TONIGHT to see Mars as it approaches Earth closer than it has been in 15 years! Here´s what you need to know: https://t.co/RCvRNZE9TH



Cloudy skies? Watch it online LIVE NOW: https://t.co/FTSHEGteEm pic.twitter.com/WxWiyp60zx