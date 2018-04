Ciencia

Misión ExoMars revela primeras imágenes de Marte desde nueva órbita

La la Agencia Espacial Europea mostró la instantánea tomada mediante el sistema de imágenes de superficie estéreo y color del orbitador

REDACCIÓN 26/04/2018 07:33 p.m.

El programa ExoMars es un esfuerzo conjunto entre ESA y la Agencia Espacial Federal Rusa (Roscosmos). El TGO es la primera de dos misiones en el programa. (FOTO TOMADA DE LA WEB)

La misión ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) de la Agencia Espacial Europea (ESA) envío las primeras fotografías de Marte desde su nueva órbita.

En las imágenes se aprecia parte de un cráter de impacto.

La instantánea tomada mediante el sistema de imágenes de superficie estéreo y color del orbitador, CaSSIS, durante el periodo de prueba del instrumento, muestra un segmento de 40 kilómetros de largo del Cráter Korolev, en el hemisferio norte.

La fotografía está hecha partir de tres imágenes en diferentes colores que se tomaron casi de manera simultánea el 15 de abril, donde se observa material brillante en el borde del cráter que es hielo.

La cámara del orbitador es uno de los cuatro instrumentos del TGO, que también alberga un detector de neutrones y dos conjuntos de espectrómetros, estos últimos comenzaron su misión científica el 21 de abril cuando la nave realice su primer "olfateo" de la atmósfera.

Estos "olfateos" son los espectrómetros que miran cómo las moléculas en la atmósfera absorben la luz del sol: cada una tiene una huella digital única que revela su composición química, plantea la ESA.

El programa ExoMars es un esfuerzo conjunto entre ESA y la Agencia Espacial Federal Rusa (Roscosmos). El TGO es la primera de dos misiones en el programa.

La próxima está programada para el lanzamiento en 2020, comprenderá de un rover y una plataforma de ciencia de superficie.

