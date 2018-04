Marlon Brando

Los tórridos romances de Marlon Brando, la "bestia sexual" de Hollywood

Los rumores dicen que Marlon Brando sostuvo relaciones con Marilyn Monroe, Grace Kelly, Jackie Kennedy y James Dean

Los secretos sexuales de Marlon Brando, siguen escandalizando a Hollywood; el actor tuvo 11 hijos reconocidos y diversas parejas (FOTO TOMADA DE WEB)

Cuando Marlon Brando protagonizó "A Streetcar named desire" (Un tranvía llamado deseo) en 1951, se convirtió de manera inmediata en el ídolo sexual de la clase trabajadora. En la vida real, el actor vivía a la altura de la fama que se había creado como la "bestia sexual" de Hollywood, nombre con el que se definió asimismo. Se dice tuvo numerosos amantes, en los que se encuentran celebridades y personalidades tanto hombres como mujeres.

De acuerdo con El País, Brando tuvo un despertar sexual temprano y traumático. Uno de los únicos recuerdos de Marlon sobre su madre era la dulzura que la transformaba luego de beber alcohol. La progenitora del actor había abandonado a su marido, también alcohólico y puso a sus tres hijos a cargo de una niñera, Ermie.

Ermie se convirtió en la obsesión del pequeño Marlon, ambos eran muy cercanos, al punto de dormir desnudos en la misma cama. Con sólo cuatro años, llegó la primera decepción de Brando cuando Ermie se fue de la casa para casarse. Aunque la familia Brando estaba aliviada por la partida de la niñera, ya que consideraban su conducta hacia los niños inadecuada, el pequeño Marlon estaba devastado y toda su vida buscaría en otras mujeres a su amor de la infancia.

La trayectoria de Brando será recordada por sus papeles en cintas como Viva Zapata (1951), ¡Salvaje! (1952) y Julio César (1953) pero aunque compartió pantalla con grandes luminarias, Brando se relacionó con un elenco aún más importante bajo las sábanas. Se rumora que tuvo relaciones con Marilyn Monroe, Grace Kelly, Jackie Kennedy, así como James Baldwin, Richard Pryor, Marvin Gaye y James Dean.

El actor nunca tuvo problema en confesar que había tenido relaciones con otros hombres, e incluso fue la primera estrella en interpretar a un hombre homosexual en "Reflections in a Golden Eye" (Reflejos de un ojo dorado). En esta cinta conoció a Elizabeth Taylor, pero no se sintió atraído por ella porque dijo que "tenía el culo demasiado pequeño". No era extraño que Brando hiciera este tipo de declaraciones, ya que en otra ocasión dijo que Sophia Loren "tenía el aliento de un dinosaurio".

Una de sus más sonadas relaciones homosexuales fue la que mantuvo con James Dean. De acuerdo con los biógrafos de los actores, Brando llevaba una relación sadomasoquista con el joven; Dean a menudo enseñaba las quemaduras de cigarrillo que le había hecho su amante.

ORGÍAS, BISEXUALIDAD, BURDELES E INFIDELIDADES: LOS ESCÁNDALOS SEXUALES QUE SACUDIERON A HOLLYWOOD

En 1957, ya en la cima de su carrera, Marlon contrajo matrimonio por primera vez con la actriz Anna Kashfi, con quien concibió a su primer hijo (reconocido), Christian. La pareja estuvo junta sólo 11 meses antes de divorciarse, debido a las constantes aventuras del actor.

Ella decía que él era abusivo y ególatra; él la acusó de ser alcohólica. Durante doce años los actores pelearon por la custodia de Christian y en ese periodo, Marlon tuvo otros diez hijos reconocidos, pero el primogénito siempre fue el consentido de Brando.

El segundo matrimonio de Brando fue con Movita Castañeda, una actriz mexicana con la que tuvo dos hijos. Uno de los descendientes de la pareja fue Miko, quien se convertiría en guardaespaldas de Michael Jackson y salvaría a la estrella del pop de un incendio. El matrimonio fue corto y la pareja se separó legalmente en 1962, aunque continuaron con su amistad.

