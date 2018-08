El niño "jedi" que sufría bullying y recibió mensaje de Luke Skywalker

Un niño de 10 años que era víctima de bullying logró cautivar a Mark Hamill al reconocer que no tomaría represalias en contra del que le hizo daño.

Luego de ser llevado al hospital a raíz de una golpiza que recibió por parte de un compañero de la escuela primaria Two Bunch Palms, en California, el niño declaró que había decidido no vengarse "porque eso no lo haría un Jedi".

El ataque de Aiden Vasquez fue contada por su madre, Lizette Casanova, en su cuenta de Facebook y circuló en redes hasta llegar al actor.

Por medio de un mensaje en su cuenta de Twitter, Mark Hamill, quien interpreta a Luke Skywalker de la saga Star Wars, se mostró sorprendido por la sabiduría del pequeño.

I'm astonished by his wisdom & courage such a tender age. I may be a fictional Jedi, but this boy is the real deal. Not sure how to reach out to him, but I hope he sees this message & knows how much I admire him.