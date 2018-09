Afirman que Marjorie de Sousa deja sin comer a su hijo horas antes de que vea a Julián Gil

REDACCIÓN 14/09/2018 04:12 p.m.

Agencia México: La batalla legal que sostienen Marjorie de Sousa y Julián Gil además de revelar las constantes diferencias entre ambos actores, también ha hecho que algunos personajes de la farándula se sumen a favor de alguno de los artistas.

Uno de ellos es el diseñador Gustavo Matta, quien luego de darse a conocer que Julián fue multado por un juez por no asistir al Centro de Convivencia a los encuentros que tiene asignados con su hijo Matías, no dudó en arremeter en contra de la venezolana.

Durante una entrevista para la revista TV y Novelas, Matta expresó: "Él esta´ pagando una pensión, así que deberían dejarlo convivir con su hijo. Así de fácil. Ella ha hecho tanto escándalo y pleito en el Centro de Convivencia, que si el niño tiene alergia, que si tiene que estar con la nana, etcétera, ¡por Dios!".

Al respecto de la declaración en la que afirmaba que Marjorie no le daba de comer al niño para que llorara cuando estuviera con Julián en el Centro de Convivencia, Matta sostuvo: "Cuando al niño le toca visita, ella no le da de comer y les dice a las nanas que no lo alimenten, para que cuando llegue al Centro de Convivencia este´ incómodo, llore, y para que cuando vea a Julián se sienta mal".

Acto seguido, el modista manifestó que sus declaraciones tienen sustento, pues tanto gente cercana a la misma actriz, así como en el Centro de Convivencias se lo han contado.

"Me lo dicen de allá adentro (Centro de Convivencia) y, además, (Marjorie) esta´ rodeada de gente que le es leal, pero esa misma gente está en desacuerdo con lo que ella hace porque ve la realidad. Todas esas personas salen a la calle a decir la verdad. Ellos fueron los que me comentaron lo que pasaba y me indigno´ de una manera terrible", explicó.

Asimismo, Gustavo subrayó que tiene mucho más que contar con respecto a Marjorie, pero descartó que por ahora vaya a desvelar más detalles de la actriz. "Tengo muchas cosas más que´ decir, pero me las voy a callar y las voy a decir en el momento adecuado".

Por otra parte, la publicación añadió otra versión más que coincide con la del diseñador, pues una ex empleada de De Sousa confirmó lo expresado por Gustavo Matta.

A la enfermera le dijo: ´No le des ahorita leche, no le des de comer para que cuando lleguemos a la convivencia se ponga bravo el niño, que se chi... aquél...´. Si alguna de las personas que están en contacto directo con el bebe´ se atreve a hablar, va a decir muchas cosas, relató la fuente.

Y para que su dicho pueda comprobarse, sugirió que la venezolana sea sometida a una entrevista con detector de mentiras. "Es una situación muy delicada, ella lo va a negar siempre, pero deberían preguntarle si se atrevería a contestar en un detector de mentiras si es verdad que no le daba de comer a su hijo para que llorara durante las convivencias y que así´ se vieran complicadas las visitas del niño con Julián Gil, a ver que´ contesta... Ella siempre quiere tapar todo con sus lágrimas, quiere hacerse la mártir; aparte, tiene un problema de delirio de persecución desde que según la quisieron secuestrar en Venezuela, y hasta la fecha siempre quiere aparecer como la niña bonita y no es verdad... Es muy necia, terca, lo que dice es lo que se hace".

Por ahora Marjorie ha decidido permanecer callada ante estos señalamientos que la exhiben y muestran lo que sería una de sus facetas más ocultas en su pleito legal contra el padre de su hijo.

