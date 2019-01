Edith González le da la espalda a TV Azteca para regresar a Televisa

REDACCIÓN 16/01/2019 02:30 p.m.

Una de las actrices más queridas sin duda es Edith González y está mañana sorprendió con su regresó a los fotos de Televisa.

De acuerdo a Tribuna, aunque algunos actores de Televisa y TV Azteca cambiaron de camiseta se han mantenido firmes con su decisión, pero al parecer Edith González tuvo una propuesta por parte de la televisora de San Ángel y decidió regresar.

Edith González tuvo su aparición en "Hoy", donde incluso expresó su agradecimiento a TV Azteca por haberle abierto las puertas en momentos difíciles.

Cabe señalar que durante su entrevista, Edith González habló sobre el proyecto en el que se encuentra trabajando, la obra "Entre mujeres", aunque no se ha confirmado que Edith González regrese como actriz en Televisa, la revista de espectáculos TVNotas relacionó a Edith con los actores Eric del Castillo y Marisol Santacruz, quienes sí regresaron a la televisora de San Ángel para continuar ahí con su labor artística.

Cabe recordar que Edith rompió el silencio sobre su salida de Televisa cuando trabajaba en "Mujer de madera" y la corrieron por estar embarazada.

Yo le pedí al productor que me dejara seguir en la novela y él dijo que no me iba a faltar al respeto, que no iba a usar mi embarazo como algo así y entonces literalmente me corrieron. Esa es la realidad. Y no solamente me corrieron de Mujer de madera, sino también me corrieron de Televisa".

Tras esta fuerte declaración, contó que intentó seguir en Televisa, pero no pudo.

