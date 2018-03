VIOLENCIA ELECTORAL

Exlíder del PRI en Michoacán dice que están dispuestos a "matar un cabr..." para apoyar a candidata

El exdirigente del Comité Municipal del PRI en Morelia, Mario Tzintzun , declaró que en ese partido están dispuestos a todo para apoyar a la candita

Ciudad de México (La Silla Rota).- "Vamos a hacer lo que tengamos que hacer, desde pegar un botón, hasta matar un cabrón", estas fueron las palabras de Mario Tzintzún Rascón, ex secretario de Organización del Comité Directivo Estatal del PRI, al ofrecer junto con ex presidentes municipales de Comité Municipal Morelia, apoyo incondicional a la candidata por esa ciudad, Daniela de los Santos.

Esta declaración ha generado que los partidos Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC) y del Trabajo (PT) exigieran al Instituto Electoral de Michoacán (IEM) imponer un extrañamiento al PRI, para que se investiguen y lleven a la Mesa de Seguridad las declaraciones de liderazgos priístas que podrían constituir amenazas de muerte.

Horas antes de la solicitud de extrañamiento, Mario Tzintzún y exdirigentes del PRI ofrecieron conferencia de prensa para sumarse al proyecto político de Daniela de los Santos, donde afirmó lo siguiente:

"Vamos hacer lo que tengamos que hacer, ahí incluye todo punto... desde pegar un botón, como dijeran en aquellos tiempos, los cómo se llama... éramos mapaches, ahora somos operadores...desde pegar un botón hasta matar un... ustedes ya saben que... matar un cabrón"

Posteriormente justificó sus dichos al afirmar que todos los partidos hacen lo mismo, "esto va ser de todo igual que lo van hacer los otros, igual que lo están haciendo, igual que los que se fueron están haciendo sus numeritos, están haciendo su lucha por acomodarse, esta bien, nosotros vamos a dar la pelea por el partido como siempre lo hemos dado, siempre hemos estado...", sentenció.

Javier Mora representante del PAN, arremetió contra el priista y sostuvo que en este proceso no están los tiempos "Donde el PRI hace lo que de su chingada gana" y pidió a la Mesa de Gobernabilidad intervenir en este caso.

Advirtió "Si algo pasa, se le haga responsable, Michoacán no está para ese tipo de declaraciones, si son ciertas estas declaraciones, es un tema indignante y no lo vamos a permitir, no estamos en los 70 u 80, donde el PRI hace lo que le da su chingada gana, hay instituciones, partidos políticos, seguridad", dijo.

También manifestaron su rechazo a las declaraciones de Mario Tzintzún los representantes legales de Movimiento Ciudadano, Morena y del Partido del Trabajo, quienes hicieron responsable al priísta de hechos violentos que puedan ocurrir, ya que subrayaron que ante el clima de inseguridad que priva en Michoacán, no se necesita de ese tipo de declaraciones.

PRI se deslinda

El representante del PRI ante el IEM, deslindó a su partido; "las declaraciones en caso de ser ciertas, nos deslindamos" y aclaró al representante del PAN, no son a nombre del partido, son a título personal y será responsable de sus declaraciones".

A continuación, el momento en que Tzinzun hace las declaraciones:

Con información de MetaPolítica y Quadratin

